ليبيا – أكد رئيس أركان المؤتمر العام السابق يوسف المنقوش على عدم وجود أي معلومات رسمية مؤكدة لديه عن تحرك قوات من المنطقة الوسطى بإتجاه الجفرة، معتبراً أن حدوث هذه التحركات يعد أمر طبيعي لأحقية المنطقة العسكرية الوسطى تأمين حدودها الإدارية وعدم السماح لأي قوات غير تابعه لها من التواجد في هذه الحدود.

المنقوش قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن أي حركة عسكرية في ظل الظروف الراهنة ستكون سبب في حدوث التوتر ، مؤكداً على أن مثل هذه الامور يجب معالجتها من قبل جميع الأطراف.

وتابع مضيفاً :” لا يمكن أن تكون قوات ليست منظمات إرهابية أو أجانب هي قوات تتبع منطقة عسكرية وحكومة الوفاق، هذه المنطقة تسعى لتأمين نفسها وذلك من حقها للسيطرة على كل المرافق العسكرية الموجودة داخل حدود المنطقة.

وبيّن أن القوة العسكرية في المنطقة الغربية كبيرة جداً ولديها الإمكانيات والأسلحة والمعدات والذخائر لكن التوجه لمناطق نفوذ القوات المسلحة والإشتباك معها ليس الحل، مشدداً على أن الحلول العسكرية للأزمة الليبية أمر يجب الإبتعاد عنه لأنه سيزيد الوضع تعقيداً.