لكن الأسواق تدعمت بما قال المحللون إنه تفاؤل بأن واشنطن وبكين توشكان على تسوية نزاعات تجارية نالت من النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 67 دولارا للبرميل، بانخفاض 12 سنتا، وبما يعادل 0.2 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وكان الخام ختم معاملات الجمعة بدون تغير يذكر، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 16 نوفمبر عند 67.73 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 57.20 دولار للبرميل، منخفضة ستة سنتات أو 0.1 بالمئة عن أحدث تسوية.

وكانت عقود الخام ارتفعت 0.5 بالمئة يوم الجمعة الماضي، بعد أن سجلت ذروتها منذ 16 نوفمبر عند 57.81 دولار للبرميل.

وعزا المتعاملون الانخفاضات إلى وفرة المعروض النفطي وسط تنامي الصادرات من الولايات المتحدة، مما يجبر الموردين الآخرين، لا سيما من الشرق الأوسط على عرض تخفيضات على أسعار خاماتهم.