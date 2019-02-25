ليبيا – أصدر عشرات الأكادميين والنشطاء وعمال قطاع النفط والسياسيين والبرلمانيين السابقين والمهنيين وغيرهم بياناً أعربوا فيه عن رفضهم إستمرار إغلاق حقل الشرارة تحت ضغط القوة القاهرة .

ووفقاً لبيان تلقت صحيفة المرصد نسخة منه ، فقد شدد الموقعون على أن رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله يغلق الحقل لدوافع سياسية وقد بلغت خسائر البلاد مايفوق 500 مليون دولار جراء تعنته ، وذلك على حد تعبير الموقعين .

وفي مايلي النص الحرفي الكامل للبيان والموقعين عليه :

منذ تأمين القوات المسلحة العربية الليبية لحقل الشرارة النفطي سلميا، وطلب رفع القوة القاهرة عنه وحتى الأن، لاتزال المؤسسة الليبية للنفط ترفض رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي دون مبرر واقعي.

فحرس المنشآت النفطية الذين يقومون بتأمين الحقل ومنشآته هم نفسهم من يؤمن كل الحقول والموانئ النفطية العاملة في شرق وجنوب ووسط ليبيا، والتي شهد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمهنيتهم وكفأتهم في اكثر من لقاء وتصريح اعلامي.

كما أن القوات المسلحة التي تدعم حرس المنشآت النفطية التابعين لهم يسيطرون على كامل حوض مرزق ويقدمون حماية وتأمين كل محيط الحقول والمنشآت النفطية بما فيها حقل الفيل الذي لم يوقف أنتاجه بعد تأمينه سلميا كما حقل الشرارة.

إن خسارة الشعب الليبي من تعنت ورفض رئيس وإدارة الموسسة الليبية للنفط تجاوزت 500 مليون دولار، بما يعني نصف مليار دولار، وهي تزداد كل يوم يستمر فيه التعنت بأستمرار فرض القوة القاهرة غير المبرر.

لذا فأننا المواطنون الليبيون الموقعون على هذا البيان نحمل السيد مصطفي صنع الله بصفته رئيس المؤسسة الليبية للنفط ومجلس إدارتها المسئولية القانونية والإدارية والمالية عن هذه الخسارة ونطالب كل الجهات القانونية واﻷجسام الرقابية والسلطات التنفيذية بوقف هذا العبث بالثروة الليبية، وأيقاف ومحاسبة كل مسؤول عن أستمرار خسارة الخزانة الليبية لموردها الأساسي المتمثل توقف ما يقارب ثلث انتاج ليبيا من النفط لأسباب سياسية.

وأننا سنتابع ونقوم بكل اﻹجراءات القانونية التي حق الليبين في محاسبة كل عابث بثرواته.

إن المؤسسة الليبية للنفط المعنية والمحتكرة ﻹدارة ثروة الليبيين من النفط والغاز، يجب ان تبقى حيادية ومحايدة، فليس من شأنها إبداء رائ او موقف من عمليات عسكرية، ويجب ان لا تكون أبدا أداة للضغط والمماحكة السياسية. وإلا وجب أستبدالها وتغييرها فأنزلاقها لتكون طرف سياسي امر مرفوض ولا يمكن قبوله بتاتا.

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الموقعون:

1. جمال شلوف (رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث)

2. د. عزالدين العوامي (نائب اول لرئيس المؤتمر الوطني سابقا)

3. حليمة عبدالمطلوب يونس (عضو مؤتمر وطني سابق)

4. أمل اسماعيل الكوافي (رئيس جمعية واستبشروا)

5. عبدالكريم بوسهل الزوي (مستخدم بقطاع النفط)

6. أنور عبدالرحيم التليسي (مواطن)

7. عائشة أحمد بازامة (أديبة وشاعرة)

8. على عبدالرازق القرى (أحد مستخدمى حقل مسله النقطى)

9. عيد علي العمامي (مدرب تنمية بشرية)

10.ناصر الجليلي

11. فتحي جمال ادريس بولقرع (منسق حراك جيشنا طوق النجاة طبرق)

12. سالم علي سلومة (احد العاملين بقطاع النفط)

13.محمود عبدالله الغنودي أكاديمي

14. عزالدين علي اعبيد (مواطن)

15. صالح علي مفتاح (موظف)

16.صالح عبدالقادر عثمان حسين سليمان بوالعقيده (منسق.حراك جيشنا طوق النجاة مدينة البيضاء)

17. عبد الحميد على الغراف (موظف بالنفط – متقاعد)

18. المبروك سعد شاهين (باحث واكاديمي في الشان الاجتماعي)

19. جمعه شعبان الحبوني (مدرب رياضي)

20. د. خالد خليفة الصابر (اكاديمي)

21. وائل ساسي محمد ادهيم (عضو هيئة تدريس)

22. فوزي مختار الشهيبي (رجل اعمال)

23. حليمه سعد بوهزاوي (باحثة اكاديمية)

24.علي عطية المنصوري (ناشط حقوقي)

25. أحمد محمد ادم (مهندس طاقه ميكانيكه)

26. فائز آدم ميكائيل حسن (فني كهرباء بمحطة المحولات طبرق)

27. فريدة محمد محمود الفارسي (مدونة)

28. عوض عبدالله مصباح (معلم متقاعد)

29.رجب عبدالله السنوسي (مهندس طيران)

30.فيصل عبدالله عمر الشاعرى (اتحاد النخب والكفاءات الليبية طبرق)

31. ابراهيم خليل عمر قويدر (خبير قضائي بمركز الخبرة القضائية والبحوث)

32. عبدالناصر رمضان ياسين المبري (اخصائي اول قطاع النفط)

33. شعيب ادريس شعيب عثمان (مفتش عمل وزارة العمل)

34. ريله ابوبكر محمود (مهندسه زراعية)

35. محمود جبريل (طبيب)

36. فاطمة عبدالله المقصبي (اخصائية طب اورام)

37. سالم رابح (اعمال خاصة)

38. ابراهيم عبدالله محمد (محاسب قانوني)

39. محمد عبدالسلام بوجداريه (اعمال حره)

40. د. محمود محمد محمود سليمان (عضو هيأة تدريس بجامعة طبرق)

41. د. طارق صالح حسن (اخصائي امراض باطنيه)

42. اشرف ابوبكر زقوقو (مهندس بالاسكان والمرافق)

43. ياسين عثمان جادالله الحسنوني (باحث دكتوراه في اﻹعلام)

44. سعيد مراجع غريب البدين (مهندس مدني مهتم بالشأن العام)

45. موسى عبدالرازق موسى القري

46. فرحات عبدالعزيز حمزه (مهندس بشركة الأشغال العامة_ الجبل الأخضر)

47. محمد علي سالم (مهندس)

48. عصام فطيس (كاتب صحفي)

49.عبدالسلام مختار اخنيفر (شركة الخليج)

50. عزالدين عمر بوطرام (حراك جيشنا طوق النجاة المرج)

51. مشهي عبدالكريم محمد (مهندس)

52. صلاح موسى محمد العوامى (اعمال حرة)

53. حسن إدريس ابوسيف (معلم)

54. عدنان عمران اخليف (ناشط مدني)

55. أحمدعبدالله بلل (ناشط مدني)

56. كمال يوسف

57. ناصف بوعون (مهتم بالشأن العام)

58. م.شريف موسي حسين (مهندس كهرباء)

59. علي سالم علي النيهوم (مهندس حاسوب موظف في مصرف التجارة والتنمية)

60. محمد عمران العبد (موظف)

61. حافظ خليل المعبدي (موظف)

62. عيد عيدالله عثمان حسين (استاذ جامعي)

63. صالح سالم احميدة (خبير هندسه مدنية)

64. أيمن فرج زاكي (مرشد بحري)

65. حسين محمد الوهرانى (خبير هندسى)

66. ناصر الهواري (حقوقي)

67.فتح الله فرج سلطان (موظف نفط سابقا ورجل أعمال حاليا)

68. د. حسن ابريك الدمنهوري (كاتب و ناشط بيئي)

69. أحمد بوكحول

70. مهدى اسبيتة احميدة (مهندس)

71. فرج رمضان الفايدى (رجل أعمال)

72. المازق صالح الجملي (استاذ جامعي)

73. عبدالكريم مصطفى شاهين (أدراة أعمال)

74. عبدالحكيم محمود العبار (مدون)

75. محمد يوسف فضيل (إتحاد النخب والكفاءات الليبية)

76. نجم عبدالسلام فرج نجم (اعمال حرة)

77. اسامة محمود مصباح بن زقلام (مواطن)

78. مريغان شعبان المنفي (طبيب اعشاب وحجامة)

79. خديجة محمود العمامي (ناشطة حقوقية)

80. محمد فرج محمد الكبير (كابتن بحار متقاعد)

81. عادل عبدالله الفرجاني (راديو وتلفزيون مكمداس سرت)

82. طارق موسى الشلوي (رئيس قسم الخزينه مصرف التجاري طبرق)

83. الطيب بوعجيلة بلاش (مفوضية المجتمع المدني طبرق ومنسق رابطة شهداء الكرامة)

84.أحمد الصافي الشريف (استاذ جامعي)

85. محمد عبدالله محمد عبدالحفيظ (مهندس في شركة أكاكوس النفطيه)

86. بوبكر مفتاح أمنيسي المالكى (نائب المنسق العام للحراك ليبيا الي السلام)

87. عبدالسلام عمر سعيد اسماعيل

88. صلاح ابريك الورفلي

89. محمد عبدالرازق موسى بوبكر

90. مسعود عبدالحفيظ قادير

91. ميلاد عبدالهادي بولحيه (اعمال حره)

92. حليمة عبدالرازق الدرسي (اديبة وشاعرة)

93. جادالمولي عطيه نوح (تربوي)

93. ناصر محمد الهدار (باحث إدارة أزمات)

94. عزالدين خالد عبدالنبي (مهندس)

95. حامد خطاب عياش (موظف)

96. عبدالمنعم عبدالحميد التاجوري (وزاره التعليم)

97. اشرف سعد الشويهدي (موظف بمراقبة إقتصاد درنه)

98. حسين رزق محمد (محاسب ومراجع مالي )

99. وليد على الساحلي

100. مفتاح الكيلاني حسين الكيلاني (مهندس اتصالات)

101. طارق الصافي الشريف

102. عبدالباسط عبد الغفار الهين (صحفي متقاعد)

103. أنور الشريف (إعلامي)

104. ايمن عمر بوفراج (موظف مصرف الوحدة طبرق)

105. عبدالمطلوب ارحومه الابيض (خطيب وواعظ)

106. محمد عبدالله المسلاتي (مدون وصحفي مستقل)

107. خيرالله الطيب الشريف (موظف لدى المؤسسة الوطنية للنفط . بنغازي)

108. ياسين شريف مطاوع (موظف قسم امتحانات جامعة طبرق)

109. فتحي الطبولي (ناشط مدني)

110. معتصم الحواز (إعلامي)

111. اسامه امحمد سعد الازرق (اعمال حرة)

112. ادريس خميس

113. عمرمحمد العاتي

114. محمد علي التركي

115. محمد علي الساحلي (موظف بوزارة التعليم)

116. صالح إدريس ابريدان (موظف بوزارة التعليم)

117. مفتاح طيب الحادق (رجل اعمال)

118. اشرف ميلاد الجروشي (مدير مكتب شؤان الإدارية والمالية كليه الحقوق جامعه طبرق)

119. جادالمولى خليل ادريس (مدير مكتب عميد بلدية طبرق)

120. صالح محمد يا سين (متقاعد)

121. إلهام محمد الفيتوري (رئيس منظمة صناع الحياة)

122. عبدالعاطي فيصل عبدالله الفقية (مدير العلاقات والتوعية . المفوظية العليا للأنتخابات)

123. جميلة منير محمد (علاقات عامة بالاتحاد النسائي الليبي/سبها)

124. موسى مصطفى مصباح (موظف بقطاع النفط)

125. خليل على نصر

126. محمد عبدالسلام حمد الصاوي (عضو مجلس الإدارة متحف طبرق)

127. نصرالله المبروك أحمد (مكتب الموارد البشرية بالمجلس البلدي طبرق)

128. فتح الله جراري (موظف)

129. محمد الهمالي الجروشي (مواطن)

130. حمد اليمني السعيطي (مستشار دبلوماسي)

131. نجاح محمد البرعصي (مذيعة ومترجم لغة اشارة)

132. هناء الشكري (دكتور امراض نفسيه ورئيس مجلس إدارة مركز الود للدعم النفسي والاجتماعي)

133. عبدالستار عبدالعزيز المسماري (رابطة شهداء الكرامة)

134. محمد كمال بزازة (رئيس منظمة أصوات ضحايا الإرهاب)

135. مبروكة سليمان جبريل (ناشطة فى المجتمع المدنى وقائدة كشافة)

136. فرج ميلود مراجع (عضو هيئة تدريس)

137.منير محمد بوبكر (ناشط مدني )

138. عادل الصاوي ( شركة البريقه لتسويق النفط والغاز)

139. محمدابراهيم محمد الحوتي (مواطن)

140. محمد المبروك دخيل ( مواطن)

141.محمد توفيق بن جميعه (مواطن)

142.احمد نوري كويري (مهندس نفط في الموسسة الوطنية للنفط)

143. فاطمة محمد التارقي (ناشطة ف مؤسسات المجتمع المدنى من الجنوب)

144. منير زغبية (ناشط ومدون)

145. أسامة فرج بونصيرة(مهندس كمبيوتر)

146. مستشار بديعة علي عون الخطابي (مدير الادارة القانونية بجهاز حرس المنشآت النفطية)

147. إبراهيم ماخي (عضو المؤتمر الوطني سابقاً عن مدينة غات)

148.سلوى علي الماجري (ناشطة مدنية)

149. خديجه فضل الفزانى (رئيس منظمه بنغازى العصيه)

150. د.امل امراجع العريبي

151.د.صالحة اشتيوي (دبلوماسية بالمندوبية الليبية لدى اليونسكو سابقاً)

152. عبدالمولي الحاسي (مواطن)

153. حسين محمد المالكي (موظف في الصحة)

154. طاهر بلل سعيد حسين ( مدير الوحدة الصحية الشقة ببلدية امساعد )

155. د ابراهيم ابوبكر محمد (استاذ جامعى وباحث اكاديمى)

156. آمال ابراهيم جلول (ناشطة مستقلة)

157. ليلي ابوسيف ياسين ( رئيس منظمة عون لحقوق الإنسان)

158. محمد ابرهيم حامد (مواطن)

159. محمد عبد الجليل محمد (مواطن)

160. زياد محمد عقوب (مهندس جيولوجي)

161. حامد جمعه علي البوسيفي (حراك معا لحضر جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفه)

162. عيسى سالم عيسى البرعصي (ناشط فى المجتمع المدنى)

163. مستشار د. عمر محمد امحمد

164. أسامة بوبصيلة الشاعري (بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز)