ليبيا – نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الإثنين إيجاز صحفي عقب لقاء جمع كل من رئيس المجلس فائز السراج مع مستشارة ألمانيا ” أنجيلا ميركل ” على هامش قمة شرم الشبخ العربية الأوروبية.

وأكد المجلس بأن ميركل جددت دعمها لحكومة الوفاق ولجهود السراج شخصياً التي يبذلها للخروج من الأزمة وبناء دولة مدنية ديمقراطية ورفض المستشارة لأي عمل عسكري يقوض العملية السياسية في ليبيا .

كما أكد على ضرورة وقف التدخلات الأوروبية السلبية في الملف الليبي وهو الأمر الذي إعتبره مستشار السراج طاهر السني من خلال تغريدة له دعوة صريحة وواضحة من المستشارة ميركل للاتحاد الأوروبي لتوحيد مواقفها نحو ⁧ليبيا⁩ وانهاء التنافس بين دولها التي قال بأنها أشعلت الأزمة.

لكن ميركل وعقب اللقاء والمباحثات مع السراج ولقاءات أخرى مع قادة عرب وأوروبيين ، خرجت في مؤتمر صحفي مقتضب تحدثت فيه عن رؤيتها لأهم الملفات الساخنة في المنطقة كملف إيران وسوريا وفلسطين وليبيا وحقوق الإنسان في المنطقة .

وفي هذا المؤتمر الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد من الألمانية للعربية ، لم تتطرق المستشارة للصحفيين بأي من المواضيع التي تحدث عنها بيان الرئاسي بما في ذلك إشادتها بجهوده بل أنها وصفت الوضع في ليبيا بأنه هش للغاية وقالت بأنها أخبرت رئيس الوزراء السراج بأن حكومته بعيدة عن السيطرة على ليبيا ! .

ليس ذلك فحسب ، بل أن ميركيل أخبرت الصحفيين في مؤتمرها الذي إستمر لمدة 6 دقائق خصصت منها 45 ثانية عن ليبيا بما نصه حرفياً : ” أخبرته بأن نحن بعيدين جداً عن حقيقة أن حكومة الوفاق الوطني تستطيع حقاً السيطرة على البلاد ” . !

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ومن بين المواضيع الأخرى اللافتة والهامة والتي لم يتطرق لها بيان الرئاسي وتحدثت عنها ميركل هو ملف اللاجئين من ليبيا إلى إيطاليا ، حيث قالت إنه من مصلحة ألمانيا تسوية هذا الوضع في الدولة الليبية الواقعة في شمال أفريقيا .

وختمت ميركل حديثها في هذا الصدد عن ملف الهجرة قائلة : “لقد أحرزنا تقدمًا ، ولكننا في المقام الأول يجب أن نعطي اللاجئين والشعب الليبي أيضاً ظروفًا معيشية معقولة ومقبولة ، وفي هذه النقطة هناك العديد من الصعوبات والإنتهاكات والمظالم “.

المصدر : مؤتمر صحفي لميركل في شرم الشيخ + بيان الرئاسي

الترجمة : المرصد – خاص