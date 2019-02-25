ليبيا – أكدت شركة ” إيني ” الإيطالية اليوم الإثنين بأن حقل النفط الليبي ” حقل الفيل ” هو آمن تماماً بعد أن سيطر الجيش الوطني عليه يوم الخميس الماضي ، وذلك وفقاً لمتحدث باسم الشركة .

وجاء تصريح المتحدث لـموقع ” كالانيش إينرجي ” البريطاني المعني بشؤون الإقتصاد والطاقة الذي أشار بدوره في تقرير تابعته وترجمته المرصد لتشغيل حقل الفيل جنوب غرب ليبيا ، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة الليبية وإيني الإيطالية ، ويبلغ إنتاجه حوالي 75،000 برميل يومياً.

وقال المتحدث بإسم ” إيني ” بأن الموظفون الميدانيون في الفيل أو المرافق التابعة له ليسوا في خطر مؤكداً بأنه لم يتم الابلاغ عن أي تأثير على الانشطة الحقل وبأنه ينتج بانتظام.

وأضاف المتحدث قائلاً : “لقد وسّع الجيش الليبي سيطرته سلميًا على حقل ألفيل النفطي ، وهو يؤمن الموقع الآن وأكد إعتزامه تسليمه إلى حرس المنشآت النفطية قريبًا”.

ونوه الموقع من جهته إلى أن الجيش سيطر أيضاً على حقل الشرارة النفطي في وقت سابق من شهر فبراير ، والذي كان قد ” احتله سابقاً رجال القبائل ” وحراس يتبعون الحكومة في ديسمبر الماضي فيما تؤكد المؤسسة بأنه لن يتم استئناف الإنتاج حتى ترتيب الوضع الأمني فيه .

يشار إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله كان قد أعلن مساء أمس الأحد رفضه إستئناف الإنتاج في حقل الشرارة أو رفع القوة القاهرة عنه إلا بعد تأمينه وخروج المجموعة المسلحة السابقة منه والتي كان الجيش قد أعلن خروجها بوقت سابق الأسبوع الماضي .

المصدر : كالانيش إينرجي البريطاني

الترجمة : المرصد – خاص