دبي – أعلن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم الاثنين، اعتماد خطط جديدة لإسكان المواطنين بقيمة 32 مليار درهم (نحو 8.71 مليار دولار) لإنشاء 34 ألف وحدة سكنية خلال الست سنوات القادمة.

وجاء القرار عقب جولة ميدانية جرت اليوم اطلع خلالها محمد بن راشد على مشاريع سكنية قيد التنفيذ، كذلك أوعز برفع سقف راتب مستحقي المنح الإسكانية من 10 إلى 15 ألف درهم، ورفع قروض مساكن المواطنين في المجمعات السكنية إلى 1.2 مليون درهم.

وكانت الإمارات أعلنت عن شطب ديون مستحقة على مواطنيها تزيد عن 100 مليون دولار، في خطوة تم اتخاذها لضمان حياة كريمة لجميع الإماراتيين مع أعلى مستوى ممكن من الاستقرار الاجتماعي.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وكالات