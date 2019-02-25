ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء في بياناً لها اليوم الاثنين خروج الوحدة البخارية بمحطة مصراتة المزدوجة عن الخدمة وفقد 210 ميجاوات من القدرات الإنتاجية بالمحطة بسبب سوء الأحوال الجوية.

الشركة أرجعت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أسباب خروج الوحدة البخارية بمحطة مصراتة إلى التقلبات الجوية وهيجان حركات البحر الأمر الذي أدى إلى إنسداد لمداخل البحر بسبب تكدس الأعشاب البحرية بمكثفات الوحدة البخارية إلى جانب إنخفاض الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأشار البيان إلى أن العمل متواصل لتنظيف المداخل لتشغيل الوحدات،لافتةً إلى أنه في حال إستمرار هيجان البحر قد يؤدي ذلك إلى توقف الوحدات البخارية في محطتي الخمس والخليج.

وطالبت الشركة المواطنين بتفهم حقيقة الوضع الذي تمر به الشركة نتيجة سوء الأحوال الجوية و المساهمة قدر الإمكان في ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية.

يشار إلى أن شركة الكهرباء قد أعلنت يوم أمس الاحد خروج المحطات البخارية بمحطة توليد الزاوية عن الخدمة بسبب سوء الاحوال الجوية وهيجان البحر .