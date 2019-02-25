موسكو – أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين حرص روسيا على تعزيز قدراتها الدفاعية من أجل حماية أمنها في وجه تحديات وتهديدات العالم المعاصر.

وأثناء كلمة ألقاها في مستهل الحفل المقام في الكرملين بمناسبة عيد حماة الوطن قال بوتين إن “روسيا دولة محبة للسلام، ونحن نتبع سياسة خارجية مسؤولة ونسعى لتعزيز الاستقرار الدولي. وسنواصل تعزيز القدرات الدفاعية لبلادنا وتطوير قواتنا المسلحة وتحسينها”.

وبحسب بوتين فإن الكرملين يدرك جيدا أن “عالم اليوم مفعم بالتعقيدات والتناقضات وما زالت فيه نزاعات لم تجد حلا بعد وتحديات وتهديدات كثيرة. لذا فإن ضمان أمن روسيا وأمن مواطنينا يبقى أولوية مطلقة بالنسبة إلينا”.

وأشار رئيس الدولة إلى أن الجاهزية القتالية للعسكريين الروس شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي لا تدل عليه نتائج التدريبات العسكرية فحسب، بل وكذلك أداء العسكريين الروس في ميادين مكافحة الإرهاب، حيث تصرفوا بشجاعة وحزم وفعالية عالية، وأظهروا أفضل صفاتهم وهم يقاتلون في سوريا دفاعا عن مصالح بلادنا، مصالح روسيا”.

المصدر: نوفوستي