روسيا – كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، عددا من الهيئات الحكومية بإعداد مقترح تقوم روسيا بموجبه بتخفيف إجراءات منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها للأجانب القادمين بهدف السياحة.

ووفقا لتوجيهات الرئيس الروسي للحكومة فإن على وزارتي الداخلية والخارجية الروسيتين، بالإضافة لجهاز الأمن الفيدرالي والوكالة الفيدرالية للسياحة “روستوريزم” تقديم مقترحات في موعد أقصاه 31 مارس القادم لتسهيل إجراءات الحصول على الفيزا السياحية إلى روسيا، بما في ذلك تأشيرات الدخول الإلكترونية.

وارتفع عدد الأجانب الذين زاروا روسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بنسبة 1.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، ليصل عددهم إلى 25.5 مليون شخص، منهم 3.9 مليون أجنبي، بزيادة 20.3% عن 2017.

ووفقا لبيانات رسمية فقد قصد روسيا في فترة كأس العالم 2018، والذي استضافته البلاد ما بين 14 يونيو و15 يوليو من العام الماضي، نحو 3.4 مليون أجنبي لمتابعة هذا الحدث الكروي.

المصدر: “نوفوستي”