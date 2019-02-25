وكشف ترامب عن عزمه عقد قمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في منتجعه في مارالاغو في فلوريدا من أجل إبرام اتفاق نهائي.

وكتب ترامب على تويتر “يسرني أن أبلغكم أن الولايات المتحدة حققت تقدما كبيرا في المحادثات التجارية مع الصين حول قضايا هيكلية هامة بينها حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات والعملة وقضايا أخرى عديدة”.

وأضاف “كنتيجة لهذه المحادثات المثمرة جدا، سأقوم الآن بتأجيل فرض الزيادة الأميركية على الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في الأول من مارس. وعلى افتراض تمكن الطرفين من تحقيق المزيد من التقدم، سوف نخطط لعقد قمة بيني وبين الرئيس شي (جينبينغ) في مارالاغو لإبرام اتفاق. نهاية أسبوع جيدة جدا للولايات المتحدة والصين”.

وكان ترامب قد أعرب عن تفاؤله حول المفاوضات الجمعة بعد لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، وقد اختتمت المفاوضات الأحد.

يضاف إلى ذلك أن الرسالة التي سلمها ليو إلى ترامب من الرئيس الصيني عكست نبرة إيجابية، حيث أمل الرئيس الصيني بمحافظة المفاوضات على “سلوك فيه احترام وتعاون متبادل وحلول مربحة للطرفين”.

وقال ترامب الجمعة إن اتفاق حول العملة والتلاعب بسعر العملات سوف يتم تضمينه للميثاق التجاري، لكن ما عدا ذلك فإن تفاصيل قليلة فقط خرجت إلى العلن.

وأدت الحرب التجارية بين البلدين إلى زعزعة الأسواق العالمية ودفعت جهات عديدة إلى التحذير من مخاطرها على الاقتصادات العالمية.