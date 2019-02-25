انجلترا – تحدث الإسباني كيبا أريازبالاغا، حارس مرمى فريق تشيلسي، عن واقعته المحرجة مع مدربه ماوريسيو ساري، خلال مباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي أمس الأحد.

ورفض كيبا، الامتثال لقرار مدربه في الدقائق الأخيرة، باستبداله بعدما تعرض لإصابة عضلية، وفوت الفرصة على ساري لاستغلال الحارس البديل الأرجنتيني ويلي كاباييرو في التصدي لركلات الترجيح.

وقال كيبا، في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية: “أعلم أنك إذا رأيت الموقف من الخارج ستجد أنها ليست الصورة الأفضل، لقد تحدثت مع المدرب، وهو سوء فهم فقط”.

وتابع: “أتفهم أن التلفزيون، ومواقع التواصل الاجتماعي ستتحدث عن اللقطة، لكني هنا لشرح الموقف، لم تكن في نيتي معارضة المدرب”.

وأضاف: “لقد تحدثنا معا، كنت أحاول القول إنني بخير، هو اعتقد أنني لست على ما يرام، كانت لحظات متوترة، لم يكن في نيتي أبدا عصيان ساري، لقد كان يعتقد أنني لست قادرا على مواصلة اللعب، لكن مع عودة الفريق الطبي لمقاعده علم الموقف، وشرحوا له بشكل جيد”.

وأردف كيبا: “لم يكن هذا مرتبطا بالمشاكل التي واجهناها خلال الفترة الماضية، لقد فهم الموقف بشكل مغلوط”.

وحرص كيبا، على توضيح الموقف عبر حسابه الشخصي في تويتر، وقال: “إن الأمر كان سوء تفاهم فقط”.

كما علق ساري على ما بدر من كيبا، خلال لقاء صحفي، قائلا: “لن أعاقب كيبا، المشكلة كانت سوء فهم فقط، أدركت الموقف عندما عاد الطبيب إلى مقعده، كنت أعتقد أن كيبا مصاب ولن يقدر على خوض ركلات الترجيح، لكن الطبيب أخبرني أنه لا يعاني من إصابة، وقادر على المواصلة”.

وأضاف: “كنت بحاجة للعودة للهدوء قليلا، لذلك قررت الذهاب ناحية غرف الملابس، لقد أدرك كيبا أنني طلبت تغييره بسبب إصابته، وقال لي إنه لا يعاني من إصابة”.

وواصل: “اللاعبون قدموا ما طلبته منهم، أنا فخور باللاعبين، أظهرنا للجميع قوتنا، ولم نتنازل عن شيء للمنافس، أنا سعيد بما قدمه اللاعبون”.

وتوج فريق مانشستر سيتي بأول ألقاب الموسم، وهو اللقب السادس له في البطولة، والثالث في السنوات الأربع الأخيرة.

المصدر: وكالات