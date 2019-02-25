السعودية – استهل نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، مهامه في منصبه الجديد بتفقد القوات السعودية المرابطة على الحد الجنوبي مع اليمن، حيث نقل لأفرادها تحيات والده الملك سلمان وولي عهده.

وأكد الأمير خالد بن سلمان خلال جولته الميدانية، أمس الأحد، على الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي، “فخر واعتزاز الجميع بالقدرات القتالية، والتدريب العالي الذي يتحلى به جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية”.

وأشاد الأمير خالد بـ “الملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو، وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود الوطن”.

واستمع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز خلال جولته إلى شرح مفصل عن أبرز المهمات والواجبات التي تؤديها الوحدات المشاركة في المواقع العسكرية على الحد الجنوبي، والأعمال المناطة بهل في الدفاع عن الوطن. منوها بـ “الإمكانيات والتجهيزات والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة، التي كان لها الأثر في تمكُّنهم من القيام بواجبهم البطولي في حماية الوطن على أكمل وجه”.

وأعرب المرابطون عن شكرهم وتقديرهم لنائب وزير الدفاع، واهتمامه بهم، متمنين له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

كما استقبل نائب وزير الدفاع الجديد، أمس منسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين، وأعرب الأمير خالد بن سلمان أمامهم عن شكره وتقديره لوالده الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده، شقيقه الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية الكريمة بصدور الأمر الملكي بتعيينه نائبا لوزير الدفاع.

وأكد أن “توليه بعض الملفات التي كلفه بها نائب خادم الحرمين ستُسهم إن شاء الله في تحقيق رغبة ولاة الأمر في تطوير وزارة الدفاع”، مسترشدا بتوجيهات ولي العهد والعمل فيما تحقق على يده في برنامج تطوير وزارة الدفاع، كما أنه سيعمل وفقا لرؤية المملكة 2030.

المصدر: واس