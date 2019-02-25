ليبيا – نقلت صحيفة ” ذا آدرس ” الليبية الناطقة بالإنجليزية عن مصدر مقرب من القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بأن الأخير رفض مقابلة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ، وذلك في أول تعليق عن تقارير متداولة عن لقاء وشيك بين الشخصيتين في الخارج .

وقالت الصحيفة العاملة من بنغازي في تقرير ترجمته وتابعته صحيفة المرصد ، اليوم الأثنين بأن حفتر يرى فى السراج شخصية ضعيفة ولا يسيطر على الوضع في طرابلس وبأنه لن يكون قادرًا على تقديم أي شيء لذى فأنه لا جدوى من اللقاء معه ، بعكس التقارير المتداولة عن لقاء وشيك برعاية المبعوث سلامة .

وأكد ذات المصدر إن القيادة العامة تعتبر السراج بلا حول ولا قوة حتى أنه يُدار من قبل أطراف أخرى كبعض الجماعات المسلحة في طرابلس ومجموعات ضغط مشبوهة مثل جماعة الإخوان المسلمين .

يوم السبت ، أصدرت الجمعية العمومية بالمؤسسة الليبية للإستثمار التابعة للمجلس الرئاسي قرارًا ، عقب اجتماع ترأسه السراج ، بتعيين القيادي في جماعة الإخوان المسلمين مصطفى المانع كعضو في مجلس إدارة الهيئة.

وكشف ذات المصدر لـ ” ذا آدرس ” أيضاً بأن ” المشير حفتر يرفض الاجتماع لأن السراج ومجلسه الرئاسي غارقان في الفساد المالي والإداري الهائل ، وفقاً لأحدث تقرير محاسبي ليبي “.

وفي يوليو الماضي أعلن رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس أن حجم الإنفاق الحكومي خلال السنوات القليلة الماضية تجاوز 277 مليار دينار وأفاد بوجود فساد كبير خلال 2017 و 2018 من حيث حجم الإنفاق وفتح الاعتمادات وميزانية الاستيراد.

المرصد – متابعات