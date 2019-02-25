الولايات المتحدة – سقط رامي مالك على خشبة المسرح بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في حفل الأوسكار، الذي أقيم أمس الأحد 24 فبراير، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

وتم تكريم مالك عن دوره الذي جسد فيه دور نجم فرقة “Queen”، الأسطورة فريدي ميركوري، في فيلم “Bohemian Rhapsody”.

وكان الممثل البالغ من العمر 37 عاما محاطا بالناس وقت وقوع الحادثة، حيث تظهر الصور أفراد الطاقم الطبي والزملاء يسارعون لمساعدته.

وبدا مالك مذهولا في أعقاب الحادثة التي وقعت بعد دقائق قليلة من تسلمه الأوسكار، وأسعفه الأطباء حيث كان جالسا على أحد الكراسي في الصف الأول من المسرح. وذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” أن مالك لم يعان من أي إصابات خطيرة في الحادثة.

ولم يبد الممثل أي علامات على الإصابة أثناء احتفاله بفوزه بالجائزة، وكان بحالة جيدة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بعد انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وحصل رامي مالك، الممثل الأمريكي من أصول مصرية، على جائزة أوسكار كأفضل ممثل، في الدورة الـ 91 لأعرق جائزة سينمائية في العالم.

وتحدث مالك في كلمته التي ألقاها بعد استلامة للجائزة عن فخره بالجائزة وبأصله المصري. وقال مالك: “أنا ابن مهاجرين مصريين، جزء من سيرتي يسطر الآن، وأنا اشعر بامتنان لجميع الحضور هنا، ولكل من آمن بي في تلك اللحظة التي سأعتز بها طوال حياتي”.

وأضاف مالك أنه فخور “بانضمامه” لفرقة كوين العالمية، ولعبه لدور النجم العالمي فريدي ميركوري الذي كان يعتز أيضا بأصوله القومية وبهويته الجنسية.

ونافس رامي مالك على هذه الجائزة كلا من الممثلين، كريستيان بيل من فيلم “Vice”، وويليم دافو عن دوره في فيلم “At Eternity’s Gate”، وبريدلي كوبر عن دوره في فيلم “A Star Is Born”، وفيغو مارتينسين عن دوره في فيلم “Green Book”.

المصدر: ديلي ميل