وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن روني ( 33 عاما) سيخرج من الملاعب الخضراء إلى الحقول الخضراء ليصبح مزارعا.

وتقدم روني بطلب إلى مجلس محلي في مقاطعة تشيشير غربي بريطانيا، لبناء مخزن ضخم في قصره الذي يبلغ ثمنه 26 مليون دولار، حتى يتمكن من تخزين الجرارات الزراعية وبالات القش.

وقالت الصحيفة إن روني كلّف شركة بالعمل على أخذ الإذن من السلطات من أجل تنفيذ الخطة، التي تظهر ضمنيا رغبة نجم مانشستر يونايتد السابق في جلب حيوانات، مثل تلك التي تربى في المزارع كالأبقار.

وجاء في طلب الإذن إن المنشأة التي سيتم بناؤها تهدف إلى توفير مكان للآلات والمعدات التي تعمل في الزراعة، كما ستكون مخزنا للقش.

وسيكون المخزن الضخم في منطقة منخفضة بنحو مترين عن الأرض المحيطة به، وسيحيط به جدار كي لا يتمكن أي من الأشخاص الموجودين في الجوار رؤية ما يحدث داخله.