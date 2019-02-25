ليبيا – أكد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد عيسى أن قطاع الصحة يشهد تعافيًا تدريجيًا بعد أن عانى خلال السنوات الماضية من انحدار في مستوى تقديم الخدمات الطبية.

وكيل الوزارة كشف بحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق عن توجه الوزارة إلى دعم إجراء جراحات المخ والأعصاب والنهوض بتقديم خدمات النساء والولادة داخل القطاع العام خلال الشهر المقبل.