ليبيا – أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس مصطفى صنع الله رفضه رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي أكبر حقول النفط في البلاد .

وفي تصريح تابعته المرصد عبر قناة ليبيا لكل الأحرار بوقت متأخر من مساء الأحد قال صنع الله إن ظروف القوة القاهرة لازالت موجودة في حقل الشرارة وبأنه لم يتم تأمينه حتى الآن لرفعها .

وأضاف صنع الله بأنه على تواصل مستمر مع القيادة العامة وبأنه جرى تبليغها بعدم إمكانية استئناف الإنتاج لوجود نفس الجماعات المسلحة السابقة في الحقل، ووجود منطقة حظر جوي .

يشار إلى أن حرس المنشآت النفطية في بنغازي كان قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي في بيان مشترك مع أعيان أوباري خروج القوة السابقة من الحقل فيما قام يوم أمس السبت بتعيين آمر جديد لقطاع الحرس في المنطقة الجنوبية .

المرصد – متابعات