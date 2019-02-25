ليبيا – إجتمع أمس الأحد رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي بمكتبه مع مفتاح عبدالواحد الحرير رئيس مجلس التخطيط الوطني وأعضاء المجلس.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لهيئة الرقابة الإدارية بمجلس النواب العديد من القضايا ومنها مشروع الميزانية لعام 2019 وكيفية تنفيذها بما يحقق الأهداف التنموية التي أعدت لأجلها.

وتم طرح موضوع تعديل بعض القوانين للنقاش ومنها قانون التخطيط العام وقام رئيس مجلس التخطيط العام بتفديم شرح للقانون وأهمية إصداره.

وقام كلاً من رئيس الهيئة ورئيس مجلس التخطيط الوطني بمناقشة موضوع توحيد مؤسسات الدولة والجهود التي تبذل من كافة الأطراف من أجل أنهاء حالة الإنقسام الحاصل في كافة المؤسسات وخاصة السيادية والتي لها إرتباط بتقديم الخدمات للمواطن.

كما أكد رئيس الهيئة على أهمية توحيد تلك المؤسسات، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بما يحتمه عليها واجبها الوطني من أجل المساهمة في إنهاء حالة الأنقسام وأنهاء معاناة المواطن.