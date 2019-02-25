العراق – أعلن الجيش العراقي أنه تسلم 280 مسلحا ينتمون لتنظيم “داعش” الإرهابي، كانوا أسرى لدى “قوات سوريا الديمقراطية” في سوريا.

وقال الجيش العراقي في بيان أمس الأحد، إن “قوات سوريا الديمقراطية” سلمت العراق في الأيام الأخيرة 280 أسيرا من مسلحي تنظيم “داعش”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن عقيد في الجيش العراقي أن 130 شخصا تم تسليمهم يوم الأحد، بالإضافة إلى 150 تسلمهم الجيش يوم الخميس.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات العراقية ستسلم الأسرى الأجانب الذين تسلمتهم من “قوات سوريا الديمقراطية” إلى سلطات بلادهم، أو سيظلون محتجزين لدى العراق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن من بين المجموعة التي تضم 280 فردا يوجد نحو 14 فرنسيا و6 من مواطني دول عربية لم تحدد جنسياتهم.

وقالت مصادر عسكرية عراقية إن من المفترض القيام بمزيد من مثل عمليات التسليم تلك بموجب اتفاق لتسليم مجموعة تضم نحو 500 شخص تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية في سوريا.

وذكرت “قوات سوريا الديمقراطية” في وقت سابق أنها تحتجز في سوريا نحو 800 مسلح أجنبي، منضمين إلى صفوف التنظيم الإرهابي، وبينهم الكثير من العراقيين.

المصدر: رويترز