لبنان – افتتحت شركة “كاراجا” التركية المختصة بالأدوات المنزلية فرعها الأول في طرابلس، شمالي لبنان، بالتنسيق مع شركة “زيمتا اونلاين ترايدنغ”.

وحضر حفل افتتاح الفرع الأول في لبنان، الأحد، السفير التركي في لبنان، هاكان تشاكل، بالإضافة الى فعاليات مدينة طرابلس وممثلين عن شركتي “كاراجا” و”زيمتا”.

وقال أحمد أسماعيل، صاحب الفرع، للأناضول إنه “بسبب الطلب المتزايد من زبائن شركة زيمتا على المنتجات التركية وخاصة منتجات شركة كاراجا العالية الجودة، تم الإتفاق على شراء كميات أكثر” من كاراجا.

وأضاف أن الشركة التركية ستقوم “بالقريب العاجل بافتتاح فرعها الثاني في بيروت ولاحقا في مختلف المناطق اللبنانية”.

ولفت إلى أن كاراجا تهتم بكل المستلزمات المنزل بتصاميم إسبانية وتركية وتصنع في مصانع عديدة في بلد المنشأ، تركيا.

وأوضح أن شركة كاراجا بدأت تنتشر في العالم لتصبح ماركة عالمية وأصبحت متواجدة بأكثر من ٢٠ دولة في أوروبا وأستراليا والعالم العربي بالإضافة إلى تواجدها في جميع المحافظات التركية.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الشركة تطمح لأن تكون قريبا “الشركة الأولى المتخصصة ببيع مستلزمات المنزل في لبنان”.

الأناضول