ليبيا – حذرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب في بياناً لها اليوم الاثنين من تدخل سفراء بعض الدول والمنظمات الدولية في الشأن الليبي ، داعيةً السفراء للتقيد بالأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تنظم عملهم.

اللجنة أشارت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن البعثة الأممية يقتصر دورها على دعم الليبيين وليس الوصاية عليهم أو إتخاذ أي قرارات نيابة عنهم ، داعية رئيسها غسان سلامة إلى التقيد بولايته وعدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بأي شكل.

وأكد البيان على أن ما تقوم به المؤسسة العسكرية في الجنوب هو واجب وطني مقدس لإعادة الإستقرار والأمن والقضاء على بؤر الإرهاب ولخارجين عن القانون.

واعتبرت اللجنة أن أي جهة كانت أوأي شخصية إعتبارية أو غير اعتبارية تتدخل في الشان الليبي من خلال مواقفها أوتصريحاتها تعتبر جهة غير مرغوب فيها ولا يمكن بناء علاقات مثمرة معها ولا يمكن أن تعمل في ليبيا.

ونوّهت اللجنة إلى أن سيادة ليبيا والخيارات الحرة للشعب الليبي خط أحمر،معربة عن رفضها من أي جهة كانت الوصاية على الليبين.

اللجنة دعت في ختام بيانها جميع الليبيين للوقوف صفا واحدا ضد التدخلات السافرة في شؤون ليبيا للخروج من هذه الأزمة.