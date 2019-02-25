وانتهى شوطا المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحتكما لضربات الجزاء الترجيحية، والتي حسمها فريقمانشستر سيتي بنتيجة 4-3.

واحتفظ مانشستر سيتي باللقب، الذي كان توج به الموسم الماضي على حساب الفريق اللندني الآخر أرسنال بثلاثية نظيفة، رافعا سجله من الألقاب في المسابقة إلى 6 في 7 مباريات نهائية، وإلى 4 في الأعوام الخمسة الأخيرة.

من جانبه، فشل تشلسي في إحراز اللقب السادس والأول منذ 2015 حيث خسر المباراة النهائية الثالثة بعد عامي 1972 و2008.

وشعر سيتي بالإحباط طيلة الوقتين الأصلي والإضافي مع تحسن أداء تشلسي بمرور الوقت.

لكن فريق المدرب بيب غوارديولا كان أكثر فاعلية في ركلات الترجيح، إذ أحرز رحيم سترلينغ الركلة الأخيرة في مرمى كيباأريزبالاغا حارس تشلسي.

وانتهى الوقت الإضافي في ظروف غريبة عندما رفض الإسباني أريزبالاغا الخروج بعدما بدا أنه تعرض لإصابة أثناء إنقاذ فرصة من سيرخيو أغويرو.