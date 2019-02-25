ليبيا – كشفت منطقة الكفرة العسكرية عن تمكن دوريات الاستطلاع بالمنطقة أمس الاحد من مصادرة “آليه” ذات دفع رباعي نوع تويوتا تندرا جنوب مدينة الكفرة.

مكتب إعلام منطثة الكفرة العسكرية أوضح أن مصادرة الآلية تم خلال قيامها بتهريب البشر أي الهجرة غير الشرعية إلى داخل الاراضي الليبية .

يشار إلى أنه منذ صدور قرار من آمر المنطقة العسكرية الكفرة بشأن مصادرة كافة الآليات التي تستخدم في تهريب السلع وفي الهجرة غير الشرعية قد إستطاعت المنطقة العسكرية الكفرة من مصادرة عشرات الآليات ذات الدفع الرباعي وتم طلائها بطلاء المنطقة العسكرية الكفرة وتستخدم الان لمتابعة المهربين وتأمين جنوب المدينة ومنطقة السد الترابي .