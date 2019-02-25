وزير الخارجية المصري يرد على أردوغان: لن ننزلق لهذا المستوى

وزير الخارجية المصري يرد على أردوغان: لن ننزلق لهذا المستوى

مصر – رفض وزير الخارجية المصري سامح شكري التعليق على الهجوم الذي شنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” الذي يعرض على فضائية “MBC مصر”، مساء الأحد، “نبتعد عن مثل هذه الأساليب، ولن ننزلق إلى هذا المستوى”.

وأضاف: “هذه محاولة مقصودة للفت الأنظار بعيدا عما يحدث اليوم في مصر من استضافة القمة العربية الأوروبية”.

وتابع قائلا: “لن نرد على مثل هذه التصريحات لأننا مشغولون بما هو أهم من ذلك بكثير”، في إشارة منه إلى انشغال مصر بتنظيم القمة العربية – الأوروبية.

وشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجوما على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معربا عن رفضه لعقد أي لقاءات معه.

المصدر: فضائية “MBC مصر”