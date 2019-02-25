ليبيا – قام وفد من الأمم المتحدة اليوم الاثنين بزيارة مركز سبها الطبي للإطلاع على الأوضاع داخل المركز.

الوفد الأممي بحث بحسب المكتب الإعلامي لمركز سبها الصحي سبل التعاون بين المركز والوكالات التابعة للأمم المتحدة لتوفير خدمات طبية أفضل لمستحقيها من سكان المنطقة الجنوبية.

هذا وضم الوفد كل من “مدير مكتب الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مندوب منظمة الهجرة الدولية ومسؤولين من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيةبالإضافة إلى مندوبة منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الجنوبية ومسؤول الملف الصحي بمنظمة الهجرة الدولية”.