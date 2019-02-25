إيطاليا – خرج فريق يوفنتوس بفوز صعب من ملعب مضيفه بولونيا (1-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز الأرجنتيني باولو ديبالا هدف الفوز الوحيد لليوفي، في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

وحقق يوفنتوس انتصاره الثالث على التوالي، وعزز صدارته لترتيب الكالتشيو برصيد 69 نقطة، مبتعدا بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي، الذي يحل ضيفا على بارما، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما يشغل بولونيا المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 18 نقطة.

المصدر: RT