“أوبل” الألمانية لصناعة السيارات تعود إلى الربحية في 2018

“أوبل” الألمانية لصناعة السيارات تعود إلى الربحية في 2018

فرنسا – أعلنت مجموعة “بي إس إيه” الفرنسية لصناعة السيارات، الثلاثاء، عودة شركة “أوبل” الألمانية لصناعة السيارات، إلى تحقيق أرباح في 2018، للمرة الأولى منذ أعوام.

وفي 2017، اشترت “بي إس إيه” شركة “أوبل” من “جنرال موتورز” الأمريكية، مقابل 2.6 مليار يورو (2.9 مليار دولار).

وحققت “أوبل” إيرادات بقيمة 18.3 مليار يورو ( 20.8 مليار دولار) وأرباحا بلغت 859 مليون يورو (976 مليون دولار) خلال 2018، في أول عام كامل لها تحت ملكية (بي.إس.ايه)، وفقا لبيان صادر الثلاثاء.

وتنتج المجموعة الفرنسية سيارات “بيجو” و”ستروين” و”دي.إس”.

وقالت الشركة الفرنسية الثلاثاء، إن الإيرادات ارتفعت في أقسام “بيجو” و”ستروين” و”دي.إس” للسيارات بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي، إلى 43 مليار يورو (48.8 مليار دولار) في 2018.

وأضافت (بي.إس.أيه) أن أرباحها الإجمالية ارتفعت بنسبة 43 بالمئة على أساس سنوي إلى 5.7 مليارات يورو (6.4 مليارات دولار) في 2018، مقارنة بالعام السابق له.

وأجرت المجموعة الفرنسية في مايو / أيار 2018، مفاوضات بهدف خفض العمالة بشكل طوعي بحق 3700 عامل في “أوبل”، وقدمت وعودا بحماية 15 ألف موظف ألماني من التسريح حتى 2023.

ولدى “أوبل” مصانع في النمسا وبريطانيا والمجر وبولندا وإسبانيا؛ ويبلغ إجمالي عدد موظفيها 14380 موظفا.