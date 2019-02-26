مصر – الاستفادة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الموجودة في الطعام لا تتحقق بتناوله فقط، بل يجب مراعاة الكيفية والوقت الذي تتناوله فيه، لأن تجاهل ذلك قد يعرضك لمشاكل صحية كثيرة، والتي تزداد فرص الإصابة بها في حالة تناول الطعام قبل النوم مباشرة.”اخبارك”

**أضرار النوم بعد تناول الطعام

النوم بعد تناول الطعام مباشرة أو بعد فترة قصيرة من أسوأ العادات الغذائية، وفقا لما قاله الدكتور أحمد رامي، استشاري التغذية العلاجية، مبررا ذلك بأن الحرق يتوقف أثناء النوم، وبالتالي الطعام الذي نتناوله قبل النوم مباشرة يتم اختزانه بالجسم في صورة دهون، الأمر الذي يساعد في زيادة الوزن.

أضاف رامي، أن هذه العادة الخاطئة تؤدي أيضا إلى ارتفاع نسبة الدهون في الدم، فضلا عن ارتفاع مستويات السكر في الدم، الأمر الذي يُزيد فرص الإصابة به خاصة لمن لديهم قابلية لذلك، وتزداد المخاطر إذا كان الطعام يحتوي على سكريات أو نشويات أو فواكه كثيرة.

من المشاكل الصحية الأخرى التي تنتج عن النوم بعد تناول الطعام بفترة قصيرة، التي ذكرها استشاري التغذية العلاجية، الارتجاع والشعور بوصول حامض المعدة إلى الفم، بالإضافة إلى احتمالية الإصابة بعسر الهضم والتلبك المعوي وقد يسبب ذلك إمساك وانتفاخ، خاصة في حالة تناول الأطعمة الدسمة والثقيلة.

**نصائح عند تناول الطعام ليلا

في حالة الرغبة في تناول الطعام ليلا يُفضل ألا يتم تناوله في أوقات متأخرة كالساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، لأن الجسم يميل للتخزين في هذه الأوقات وليس الحرق، مع ضرورة الحرص على تناول الأطعمة الخفيفة قدر الإمكان، وتجنب النوم بعد الأكل مباشرة، بل يُفضل الانتظار مدة تتراوح من ساعتين إلى 3 ساعات على الأقل، حسب ما ذكره رامي.

أشار استشاري التغذية العلاجية، إلى أن أخر ساعتين أو 3 ساعات قبل النوم من المفترض ألا نتناول خلالهم سوى الماء فقط، إلا إذا كان يوجد صعوبة في التحكم في البول ككبار السن، ومن يعانوا من تضخم البروستاتا يجب أن يتوقفوا عن تناول الماء قبل النوم بفترة مناسبة أيضا.

وكالات