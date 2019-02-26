تركيا – ازدادت كمية الحاويات المحمّلة في الموانئ التركية بنسبة 8 في المئة عام 2018 مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 10 ملايين و843 ألف حاوية.

وأظهرت بيانات المديرية العامة للتجارة البحرية في تركيا، أن عدد الحاويات المحمّلة في الموانئ التركية خلال عام 2017 بلغ 10 ملايين و10 آلاف و536 حاوية.

وأضافت المعطيات، أن هذا الرقم سجل ارتفاعًا بنسبة 8 في المئة عام 2018، رغم الانكماش الذي شهده قطاع التجارة البحرية في العالم.

ولفتت البيانات إلى أن 8 ملايين و419 ألف حاوية جرى تحميلها خلال العام الماضي في الموانئ التركية كانت في مجال والاستيراد والتصدير.

فيما بلغ عدد حاويات الشحن الترانزيت مليون و489 ألف حاوية، والشحن الداخلي 935 ألف حاوية.

الأناضول