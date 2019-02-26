السعودية – أكمل فريق أهلي جدة السعودي عقد المتأهلين إلى نصف نهائي ‏كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بفوز صعب على ضيفه الوصل الإماراتي 2-1 اليوم الاثنين.

تقدم الوصل أولا بهدف علي صالح في الدقيقة 38، قبل أن يعدل لاعب الأهلي، التشيلي بابلو دياز النتيجة في الدقيقة 52، وفي ‏الوقت بدل الضائع للمباراة وتحديدا في الدقيقة 90+1 سجل سلمان المؤشر هدف الفوز لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز، قطع الأهلي تذكرة العبور للمربع الذهبي بمجموع المباراتين 4-3، بعد أن خيم التعادل الإيجابي 2-2 على مباراة الذهاب، وضرب الأهلي موعدا مع مواطنه الهلال في كلاسيكو سعودي بنكهة عربية في نصف نهائي المسابقة، بعد أن بلغ الأخير الدور نصف النهائي على حساب الاتحاد الإسكندري المصري.

وسيجمع نصف النهائي الثاني النجم الساحلي التونسي والمريخ السوداني.

المصدر: وكالات