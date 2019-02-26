إسرائيل – أكد الادعاء الإسرائيلي أن المحكمة المركزية في مدينة القدس حكمت بالسجن 11 عاما على الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف، بتهمة التجسس لصالح إيران بموجب اتفاق بين الادعاء والدفاع.

وقالت المدعية العامة، غيئولا كوهين، اليوم الثلاثاء، إن هذا الاتفاق القضائي “مهم واعترف خلاله سيغيف بالتجسس لصالح إيران لمدة خمس سنوات”، مضيفة “كان على اتصال معهم بطريقة سرية مشفرة والتقى بهم في إيران ودول أخرى”.

من جهته قال محامي الوزير المتهم، موشيه مازور، للصحفيين إن “الاتصال مع إيران لم يكن بهدف مساعدة العدو أثناء الحرب، وتمت بذلك إزالة بند الخيانة”، كما تمت مراعاة سن سيغيف البالغ 63 عاما.

وكان الادعاء الإسرائيلي ومحامو الدفاع قد توصلوا في 9 يناير الماضي إلى اتفاق قضائي يقر فيه سيغيف بذنبه بالتجسس لصالح إيران ونقل معلومات مهمة إليها، مقابل تخفيف الحكم إلى 11 عاما سجنا.

واتهم سيغيف بمحاولة تهريب 30 ألف حبة “إكستاسي” من هولندا الى إسرائيل عبر استخدام جواز سفره الدبلوماسي وتزوير مدة صلاحيته، كما أدين بتهمة محاولة تزوير بطاقة اعتماد مصرفية.

سيغيف وهو طبيب انتخب نائبا في 1992 على لائحة اليمين المتطرف، ثم ترك الحزب وصوت لصالح اتفاقات أوسلو الثانية في أكتوبر 1995.

وعمل سيغيف وزيرا للطاقة والبنى التحتية في 1995 و1996 في حكومة إسحق رابين.

المصدر: أ ف ب