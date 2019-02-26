ليبيا – أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الإثنين جولة تفقدية بمشروع توسعة ورصف وإنارة وصيانة طريق المطار بمدينة بنغازي برفقة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي.

الثني استمع وفقاً لداخلة المؤقتة إلى شرح واف من قبل مدير جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني، لافتاً إلى أن المشروع شارف على الانتهاء بما يضمن أعمال التوسعة وإظهار الصورة الجمالية لمدخل المدينة.



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وبلغت قيمة تنفيذ مشروع معالجة شبكة الكهرباء ونقل المحطات خارج الطريق العام بطريق المطار بمدينة بنغازي (1,826,970.000د.ل) فقط وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 2018.



كما بلغت تكلفة إزالة الأسوار المرنة المتضررة وتوريد وتركيب أسوار خرسانية (نيوجيرسي) وطلاء أسطح الطرق ووضع علامات مرورية في طريق المطار المزدوج بطول 11 كم (4,973,600.000 د.ل) فقط وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 342 لسنة 2017.