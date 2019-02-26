ليبيا – افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الاثنين مقر ديوان الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بمنطقة الكيش في مدينة بنغازي بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة عليه.

الثني افتتح بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة ايضاً مبنى المسرح الشعبي ببنغازي بحضور عدد من مثقفي وإعلامي وفناني المدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي بأن كلفة صيانة المسرح الشعبي ومقر ديوان الهيئة بلغت أربعة ملايين ونحو عشرون ألف دينار وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 554لسنة 2018.

هذا وحضر مراسم الافتتاح للمقرين وزير التعليم فوزي بومريز ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري وعدد من كبار موظفي الحكومة حيث كان في استقبالهم رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري ووكيل الهيئة محمود امجبر إضافة إلى موظفي الهيئة والمسرح.

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