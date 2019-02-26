سوريا – أفاد مراسل RT بأن الجيش السوري أحبط محاولة تسلل لمسلحي “جبهة النصرة” في محاور قلعة المضيق والشريعة والجماسة في ريف حماة، وأوقع فيهم عددا من القتلى.

وذكرت وكالة “سانا” أن وحدة من الجيش السوري دمرت أوكارا لمسلحي “الحزب التركستاني” في قرية الحويز بريف حماة الشمالي.

إلى ذلك قال نشطاء أمس الاثنين، إن “جبهة النصرة” استهدفت قوات تابعة للجيش السوري بصاروخ موجه بالقطاع الشرقي من ريف إدلب، وهاجمت مواقع أخرى للجيش بريف حلب الجنوبي.

وأفادت وسائل إعلام بأن الجيش السوري قتل، أمس الاثنين عددا من المسلحين الذين حاولوا التسلل من بلدتى اللطامنة وحصرايا في ريف حماة الشمالي، ودمر أوكارا في عمق مناطق انتشارهم، كانوا يتخذونها منطلقا لتنفيذ هجمات.

المصدر: RT + وكالات