ليبيا – إستعرض رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أوضاع المؤسسة والقطاع وآخر تطورات الإنتاج النفطي والمرافق الخاصة بها و ذلك على هامش زيارتهم لدولة الإمارات.

الجانبان اتفقا بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق على رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي على أن يتم التنسيق فوراً مع الجهات المعنية على إخراج كافة المجموعات المدنية من الحقل وأن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط وضع كافة الترتيبات الأمنية اللازمة التي تضمن حماية العاملين والمرافق الخاصة بها حتى لا تتكرر الأحداث والتجاوزات السابقة والتي انتهت بإقفال الحقل مما تسبب في وضع القوة القاهرة ووقف الإنتاج.

وبدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي أن النفط هو ملك كل الليبيين وثروة وطنية لا يجوز ادخاله في أي صراعات سياسية أو عسكرية أو الابتزاز به لمصالح شخصية.

وشدد السراج على أنه لن يتهاون مع أي أفراد أو مجموعات تحاول عرقلة عمل المؤسسة الوطنية للنفط في أيٍ من مرافقها أو يهدد سلامة موظفيها للخطر وأنه ستتخذ حيال ذلك كافة الإجراءات الرادعة لمنع أي تجاوز وسيتعرض مرتكبيها للمحاسبة والملاحقة القانونية والقضائية محلياً ودولياً.