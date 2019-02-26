ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي على أن الجنوب الآن يشهد حالة من الأمن والأمان والرخاء والتصافح والسلام بعد أن كان مسلوب من أهله خلال السبع سنوات الماضية وتم إحتلاله من العصابات الإجرامية التشادية والسودانية التي رعاها المؤتمر الوطني العام والإخوان و الجماعة المقاتلة والمجلس العسكري مصراته الذين أرادوا إسقاط ليبيا عن طريق هذه الجماعات.

السعيدي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا الحدث” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن الجنوب عانى الأمرين من وجود القوة الثالثة فيه التي قامت بنهب ثروات الليبيين ووفرت ممرات آمنه للهجرة غير الشرعية من الجنوب للشمال بالإضافة لتهريب الوقود والمحروقات والسلع التموينية المخصصة للجنوب.

وأضاف :” عندما كانت القوة تتقاضى مرتبات تتجاوز الـ 16 مليون و 400 ألف مليون شهري على أكتاف المؤسسة العسكرية، بفضل الجيش الليبي الذي لولاه لضاع الجنوب ودفع الثمن غالي وتنادى من كل قرية ووادي وكان له دور عظيم في تحرير أبناء الجنوب من العصابات الإجرامية”.

وأعرب عن إستغرابه من حديث جمال زوبية ووصفه للمؤسسات العسكرية وما جرى في درنة، لافتاً إلى أن قضية خيمة العزل السياسي دليل على أنه أحد أقطاب الليبية المقاتلة الذين سطو على ليبيا سياسياً وحاولوا تدميرها بالخيمة التي تم نصبها لدخول الجماعات الإرهابية تحت غطاء شيشاني أوكراني أرميني بحسب قوله.

وتابع قائلاً :” نعود لمحمد أبو سدرة فعندما تم اختفاء مبلغ لا يقل عن 54 مليون دينار ليبي و حوالي 12 مليون دولار اختفت في سرت تحت مضلة المقاتلة التي أنت عضو فيها ولا ننسى قضية الكتيبة 166 داخل سرت التي قتلت أبنائنا داخل محطة الكهرباء، دفعتم الأموال الليبية للمعارضة التشادية والسودانية التي زحفت وقهرت أبنائكم في الجنوب أخص بالذكر الليبية المقاتلة تحت قيادة عبد الوهاب قايد بالدرجة الأولى باعتباره إبن الجنوب وحاول أن يتغلغل في الجنوب بكلماته الطيبة”.

النائب السعيدي يرى أن ليبيا سترى النور وستنتصر بأبنائها والمؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر، منوهاً إلى أنه لا يمجد المشير بقدر ما أنه لولا هذا الرجل لضاعت ليبيا حسب تعبيره.

وقال :” لا نأخذ بحديث جمال زوبية عن عدم وجود الليبية المقاتله وكما أعلن المشري استقالته من جماعة الإخوان المسلمين فهؤلاء أشخاص لا نصدق ما يقولون، بالأمس القريب صنع الله تحدث عن الموانئ النفطية وأن الجضران هو من أقفل الموانئ وسوق بأن الإخوان يسرقون النفط وبعدم وجود عدادات لكن عندما دخل الجيش الليبي اكتشفت الحقيقة وإتضح أنه كان ملعوب دولي تحت رعاية من منحوهم الجنسية أي البريطانيين”.

ختاماً يرى السعيدي أن من يرسم خطاب المؤسسة الوطنية للنفط هو السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميلت ومن يدير المشهد السياسي داخل المجلس الرئاسي هي المخابرات البريطانية، مضيفاً:”أتمنى لليبيا 10 كأمثال حفتر حتى نبني جدران لبلادنا”.