إيران – أعلن رئيس مصلحة السجون الإيرانية أصغر جهانكير، أن 60 ألف سجين شملهم قرار عفو شامل أصدره المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

وقال أصغر جهانكير إنه ومع تنفيذ قرار العفو الشامل للسجناء، فقد تم حتى اليوم الإفراج عن 36 ألف سجين، وتخفيض العقوبة عن 24 ألف سجين آخر.

كما أعلن جهانكير أنه تم الإفراج وتخفيض العقوبة عن 804 سجناء من الرعايا الأجانب، حيث صرح بأنه تم إلى حد الآن إخلاء سبيل 539 نزيلا من السجناء الأجانب بينهم 13 امرأة، وتخفيض العقوبة لحوالي 265 آخرين.

من جهته أشار رئيس مكتب التفتيش الخاص بالسلطة القضائية إلى أن العفو شمل 1796 سجينة في جميع أنحاء البلاد

المصدر: وكالة أنباء “فارس”