ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين مع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي على هامش مؤتمر القمة الاول للدول العربية في شرم الشيخ أخر التطورات ذات الصلة بالنسبة لليبيا.

السيسي أكد بحسب المكتب الإعلامي للمتحدث باسم الجمهورية المصرية على موقف مصر الثابت الذي يستند الى الحاجة الى التوصل الى حل سياسي شامل في ليبيا بدعم من الامم المتحدة والذي يقوم هذا على تنفيذ الاتفاق السياسي على نحو يحافظ على وحدة المقاطعة وسلامتها الاقليمية ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية.

ومن جهته، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن تقدير بلده للدور الفعال الذي تضطلع به مصر لاستعادة الاستقرار والامن في ليبيا.