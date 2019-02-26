العراق – نفى البنك المركزي العراقي الاثنين، دخول الأراضي العراقية أوراقا نقدية من العملة الأمريكية من ليبيا، مؤكدا أن المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام حول هذه المسألة “غير دقيقة”.

وذكر بيان للبنك أن “إجراءات التحقق من عدم وجودها تمت بتبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية في داخل العراق وخارجه”، محذرا من “عمليات احتيال ونصب قد يمارسها البعض في هذا المجال”.

وأكد المركزي العراقي مواصلة عمله باتخاذ إجراءاته الرقابية والتدقيقية في تداول العملات الأجنبية، بما يضمن سلامة العملة الأجنبية المتداولة.

وأشار إلى أنه “يهيب بوسائل الإعلام كافة بتوخي الدقة في تناول الأخبار، لما للأخبار غير الدقيقة من آثار سلبية على استقرار النظام المالي والمصرفي في العراق”.

وكانت وسائل إعلام نشرت أخبارا عن “تهريب” أموال نقدية بالعملة الأمريكية، الدولار، من ليبيا إلى العراق.

المصدر: RT