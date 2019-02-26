ليبيا – إعتبر رئيس حزب التغيير ومبعوث السراج لدول المغرب العربي جمعة القماطي أن الهدف من وراء تمدد الجيش إلى الجنوب هو السيطرة على المنطقة الجنوبية بالكامل وحقول النفط وتحويلها لمكسب سياسي ومن ثم الضغط في إتجاه إستمرار هذا التمدد العسكري لباقي ليبيا أي للمنطقة الغربية حسب قوله.

القماطي قال في لقاء خاص أجرته معه قناة “ليبيا بانوراما” أمس الاحد وتابعته صحيفة المرصد إن ما وصفه بـ”المشروع العسكري” قائم وهو خطر حقيقي على مشروع الدولة المدنية الدستورية التي أرادها كل من شارك في “ثورة 17 فبراير” .

ويرى أن المجلس الرئاسي قد فشل في إدارة الحساسيات والصراعات المحلية الموجود في الجنوب بسبب التركيبة المعقدة بالمنطقة.

وأشار إلى أنه من غير الممكن نسيان دور الأطراف الإقليمية والدولية وتدخلها في ليبيا بشكل سلبي حيث تغذي الصراع و تعمق الانقسامات كأنها لا تريد لليبيا أن تستقر خاصة الأطراف الإقليمية العربية التي ربما في العلن تظهر إعترافها بإتفاق الصخيرات وما نتج عنه لكنها تحت الطاولة تعمل كل ما بوسعها لعرقلته وعدم تطبيقه على الواقع.

وأضاف :” بالتأكيد هناك دول كبرى كفرنسا وإيطاليا عندما تصر على أن تغذي وتدعم هذا الطرف أو ذاك ، ما يتم الآن في الجنوب من صراع مثلاً فرنسا لها مصالح كبيرة تريد طرف قوي يهيمن على الجنوب حتى يضمن مصالح فرنسا في ذلك الجزء من ليبيا لوجود مصالح اقتصادية نفطية لها تتمثل في “شركة توتال ” لأن الجنوب مجاور لتشاد والنيجر وهذه الدول عبارة عن مستعمرات فرنسية”.

وعن دور الاحزاب السياسية في المشهد الليبي بيّن أن الأحزاب خارج السلطة والبرلمان والحكومة بالتالي ما تمارسه هو نوع من الضغط الأدبي والتذكير بضرورة الالتزام بالمسار السلمي والحضاري بالإضافة للتأكيد على الحوار السلمي والتوافق والوفاق علاوة على تذكير الحكومة ومجلس النواب بواجباتهم والتزاماتهم.

ونوّه إلى أن المجموعات الضاغطة على الحكومة والرئاسي هي مجموعات قبلية ومناطقية تضغط باتجاه مصالحها الضيقة ربما على حساب المصلحة العليا للوطن كالضغط في قضية المحاصصة على حد قوله.

القماطي أبدى دعمه بقوة للملتقى الوطني الجامع الذي ترعاه البعثة الأممية، مشيراً إلى مشاركتهم في بعض الاجتماعات التمهيدية والحوارات غير الرسمية لوضع رؤى وأفكار للملتقى الجامع بهدف الوصول لدولة دستورية ومدنية دون إقصاء أو تهميش.

وأوضح أن المؤتمر الجامع ليس مؤسسة سياسية جديدة أو سلطة كما يعتبره البعض بأنه يريد مسح كل ما هو موجود ويخرج بحكومة وسلطة جديدة، معتبراً أن هذا الأمر مرفوض لأنه قفز على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المؤقت.

وفيما يتعلق بالإصالاحات الإقتصادية شدد على ضرورة أن يستمر الضغط السلمي من قبل كل شرائح الشعب الليبي على المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا والجهات الأخرى للإسراع في تطبيق باقي حزمة الإصلاحات، مضيفاً في الحوار التالي :

س/ اليوم وبعد مضي كل هذه السنوات كيف ترى إتفاق الصخيرات وما مدى إلتزام الأطراف به ؟

ج/ اتفاق الصخيرات جاء بعد مرحلة طويلة من الحوار السياسي بين الأطراف المختلفة في ليبيا خاصة مجلس النواب وما كان يعترف بالمؤتمر العام في طرابلس وأطراف أخرى سياسية حيث استمر الحوار مايقار الشهر وتوج بإتفاق سياسي عرف بالصخيرات للخروج من أزمة ليبيا والانقسام والصراع الدموي ومحاولة التوافق على حل سياسي سلمي يوحد ليبيا ومؤسساتها.

وأعتبر أن هذا الإتفاق لم يكن مثالي لكن كان أفضل ما بالإمكان في ذلك الوقت.

س/ كنت أحد المشاركين في هذا الإتفاق ؟ اليوم هل لازلت متمسك به حتى وبعد ضعف المخرجات ؟

ج/ بعد أكثر من 3 سنوات من التوقيع على هذا الإتفاق في عام 2015 نستطيع القول بأن الإتفاق لم يطبق على أرض الواقع أو أن الغالبية العظمى من بنود الإتفاق لم تطبق وهناك أطراف تراجعت ولم تلتزم بتطبيق البنود بالتالي لم يرى النور بأن ينعكس على الواقع بإنهاء الأزمة والانقسامات.

حصل تراجع على تشكيلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والبعض طرح إستحداث منصب رئيس حكومة منفصل عن الرئاسي ولكن الأهم من هذا كله أن الاتفاق لم يطبق لأن مجلس النواب رفض أن يضمن هذا الاتفاق في الإعلان الدستوري حتى يصبح نافذ ودستوري وتستمد الأجسام السياسية الجديدة وليس فقط مجلس الدولة الذي كان نتاج لهذا الاتفاق السياسي بل أيضاً مجلس النواب كان سيستمد شرعيته السياسية الجديدة من الاتفاق والمجلس الرئاسي.

وعدم منح الثقة لحكومة الوفاق أدى لجعلها تعمل بالتكليف ومؤقتة بالتالي كل هذه عراقيل حالت دون أن نرى نتائج الاتفاق، كذلك الترتيبات الأمنية والاقتصادية وما يتعلق بالمسار الدستوري لم تطبق على أرض الواقع بالتالي نحن رحلنّا الأزمة على مدى 3 سنوات دون مواجهة الأزمة الحقيقية.

س/ تعتقد أن هناك شخصيات بعينها أو أجسام قصدت أن تعرقل الاتفاق ؟

ج/ ليس من المفيد أن نشير أصابع الاتهام لشخصيات معينة او جسم معين لنقل أن الجميع شارك في العرقلة وبدرجات متفاوتة لكن بالتأكيد جزء من أعضاء مجلس النواب، كان هناك كتلة في مجلس النواب تفوق الـ 50% من النواب المتحمسين بقوة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ومنح الثقة للحكومة لكن عرقلت من أطراف أخرى داخل مجلس النواب ولم يتمكنوا من تحقيق ذلك.

كما أننا لا نستطيع نسيان دور الأطراف الإقليمية والدولية فهناك أطراف عربية إقليمية ودولية تتدخل في ليبيا بشكل سلبي وتغذي الصراع وتعمق الانقسامات وكأنها لا تريد لليبيا أن تستقر خاصة الأطراف الإقليمية العربية التي ربما في العلن وفوق الطاولة تقول أنها تعترف باتفاق الصخيرات وما نتج عنه وأنها تدعمه لكنها تحت الطاولة تعمل كل ما بوسعها لتعرقله لعدم تطبيقه على الواقع.

س/ هل تعتقد أن هذا التدخل الإقليمي إنخفض من الدول العربية وغير عربية أم لا زال ؟

ج/ على العكس ربما يزداد، لا زال التدخل خاصة الإقليمي العربي قوي من خلال تغذية أطراف الصراع بالسلاح والذخيرة والمعونات اللوجستية والدعم الإعلامي والضخ الكبير والتمويل الهائل وأشكال مختلفة من الدعم لهذا الطرف أو ذاك مما يعمق الصراع.

للأسف أعتقد أن التدخل لا زال مستمر والتدخل الإقليم العربي لا زال سلبي كذلك الصراع بين إيطاليا وفرنسا حول ليبيا والاختلاف التضارب فيما بينهم بسبب مصالحهم المتضاربة أدى لنتائج سلبية مما يمكننا من تصنيفه بأنه تدخل سلبي، للآن لا توجد إرادة قوية سواء إقليمية عربية ودولية بأن يخرج الليبيين من هذا الاتفاق.

س/ هناك اليوم من يرى إذا بقت ليبيا ساحة للصراع الدولي مع دول كبرى كإيطاليا وامريكا وفرنسا أفضل من أن يكون الصراع موزع على دويلات صغيرة في المنطقة لأي مدى تتفق مع هذا الطرح ؟

ج/ لا اعتقد أن دول كأمريكا أو بريطانيا تغذي الانقسامات في ليبيا بنفس الدرجة التي تقوم بها إيطاليا وفرنسا ولا أعتقد أن أطراف عربية معينة كالجزائر وتونس مثلاً تتدخل سلبياُ وتغذي الصراع في ليبيا كما تقوم به دول عربية أخرى وهناك من يتهم قطر وتركيا بهذا التدخل بالتالي هناك تفاوت في الحقيقة.

س/ تعتقد أن تدخل الدول الغربية اليوم أخطر على ليبيا من الدول الأخرى ؟

ج/ بالتأكيد دول كبرى كفرنسا وإيطاليا عندما تصر على أن تغذي وتدعم هذا الطرف أو ذاك ما يتم الآن في الجنوب من صراع مثلاً فرنسا لها مصالح كبيرة تريد طرف قوي يهيمن على الجنوب حتى يضمن مصالح فرنسا في ذلك الجزء من ليبيا لوجود مصالح اقتصادية نفطية لها تتمثل في “شركة توتال ” ولأن الجنوب مجاور لتشاد والنيجر وهذه الدول عبارة عن مستعمرات فرنسية.

س/ ماذا تحقق من إتفاق الصخيرات اليوم ؟ يبدوا الوضع ظاهرياً أفضل مما يبدوا في سنوات سابقه ؟

ج/ ربما إنهاء الصراعات المحلية في المنطقة الغربية من ليبيا هذه نتيجة كبيرة وإنهاء الحروب الأهلية والصراعات العسكرية المسلحة في المنطقة الغربية نستطيع إعتباره نتاج للاتفاق ودخول حكومة الوفاق لطرابلس ومحاولة تفعيل مؤسسات الدولة حقيقة لا ينكرها أحد أن مؤسسات الدولة ارتبطت بالعاصمة طرابلس مثل المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والوزارات المختلفة.

وجود حكومة شرعية معترف بها دولياً في طرابلس تتعامل مع هذه المؤسسات ملأ نوع من الفراغ وإن كان لم تنهي الانقسام الذي كان اتفاق الصخيرات يريد أن ينهيها، الإتفاق نص على إنهاء الاجسام الموازية لكن للأسف لم تنتهي و انا لم أتكلم عن البرلمان في طبرق لأنه برلمان شرعي وانتخبه الشعب ليكون السلطة التشريعية الوحيدة.

س/ الحديث اليوم عن مشروعين في ليبيا، الأول دولة مدنية والآخر دولة عسكرية وهذا الأمر يطرح قبل إتفاق الصخيرات ولا زال يطرح بعده وأنت ربما أيدت هذا الخطاب في مقالة لك نشرت على وكالة الاناضول هل لا زلت تؤيد هذه الفكرة ؟

ج/ بالتأكيد المشروع العسكري الموازي الذي يهدد فكرة الدولة المدنية الآن يتمدد أكثر فالانتشار العسكري للقوات التابعه لحفتر في الجنوب ما الهدف من ورائه! هل فقط لإنهاء العصابات الإجرامية والمليشيات الأجنبية التي اخترقت السيادة الليبية ودخلت إليها تمارس الجريمة وغيرها وإن كان هذا الهدف فهو وطني يمكن دعمه من الجميع والتعاون معه.

أرى أن الهدف من وراء تمدد قوات حفتر للجنوب الليبي هو السيطرة على الجنوب الليبي بالكامل وحقول النفط وتحويلها لمكسب سياسي ومن ثم الضغط في إتجاه إستمرار هذا التمدد العسكري لباقي ليبيا في المنطقة الغربية حيث توجد الكثافة السكانية الكبيرة.

هذا المشروع لا زال يكشف عن نواياه ويخفي رغبته في التمدد للعاصمة طرابلس ويحتلها أو يحررها كما يقول حفتر بالتالي هذا المشروع العسكري قائم وهو خطر حقيقي على مشروع الدولة المدنية الدستورية التي أرادها كل من شارك في “ثورة 17 فبراير”.

س/ الطرف الآخر يقول أننا قدمنا للجنوب من أجل تحرير الجنوب من المليشيات والجماعات ولنشر الأمن، ما البديل إن كانت التحركات العسكرية بالنسبة لك غير مقبولة ؟

ج/ لا اقول أنها غير مقبولة بل يجب أن تكون النوايا واضحة من هذا التحرك فإن كان هدفه القضاء على الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة والخلخلة في الجنوب ووجود العصابات يمكن الإتفاق عليه بين كل الليبيين لكن الواقع يقول غير ذلك .

أوضح أن هناك معارضة سودانية مما يعرف بدارفور وحركة العدل والمساواة في الجفرة ومناطق أخرى تم إستخدامهم كمرتزقة يحاربون بمقابل المال مع قوات حفتر إليسوا قوات أجنبية اخترقوا السيادة الليبية والتراب الليبي وتمارس الترويع والتهريب فما الفرق بين المليشيات السودانية أو التشادية او إي مليشيات أخرى قد تكون من النيجر وغيرها!.

بالفعل إن كنا حريصين على السيادة الليبية وعدم وجود قوات ومجموعات مسلحة على التراب الليبي كداعش وغيره يحب أن يكون المعيار واحد وعدم وجود الإزدواجية.

س/ لسنوات الجنوب ضل ساحة محايدة لم تأتي من هذا الطرف أو ذاك والرئاسي لم يستغل هذا، ما أسباب ضعف معالجة الرئاسي في حل المشكلة في الجنوب ؟

ج/ لا يمكن أن ننكر أداء حكومة الوفاق الضعيف جداً ودون المستوى حيث لم تتعامل مع الملفات الملحة بجدية وربما مؤخراً وقبل 6 اشهر بدأت بالتعامل مع الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات المالية وغيرها بعد ممارسة ضغوطات محلية ومن الأمم المتحدة.

أداء الحكومة والرئاسي له عدة أسباب من أهمها الصراع داخل المجلس الرئاسي لأن أعضاء الرئاسي لا يعملون بتناغم وروح الفريق لأنه تحركهم مصالح مختلفة ربما مناطقهم أو الجهات التي تدعمهم، أتساءل أعضاء الجنوب في المجلس الرئاسي هؤلاء ماذا يقدمون للجنوب هل يزورونه ؟ هل يتابعون عن كثب مشاكل الجنوب ؟.

الجنوب له خصوصية في تركيبته الإجتماعية والعرقية فيتكون من عدة مكونات اجتماعية وعرقية منها التبو والطوارق وقبائل أخرى كبيرة جداً وقبائل تسكن في وادي الشاطئ لذلك فهي تركيبة معقدة جداً توجد حساسيات داخل التركيبة، المجلس الرئاسي فشل في إدارة هذه الحساسيات والصراعات المحلية.

س/ كأحزاب سياسية اليوم هناك ربما من يلقى اللوم عليكم أنها لم تمارس شيء من الضغط على المجلس الرئاسي وغيره على الأقل إبداء الرأي والاستشارات، أنتم في حزب التغيير تصدرون بيانات تؤخذ على محمل الجد من قبل المجلس أو الحكومة وغيرها ؟

ج/ الأحزاب بعيدة عن السلطة، ففي انتخابات البرلمان عام 2014 استبعدت الأحزاب من الانتخابات بالكامل وكانت الانتخابات على أساس الافراد وربما هذا انعكس سلباً على أداء مجلس النواب مع احترامي لكل الجادين والخيرين داخله لكن نسبة كبيرة منهم دون المستوى لأنهم جاءوا كأفراد أما الأحزاب منعت من تقديم مرشحين اقوياء وفق برنامج انتخابي واضح.

الأحزاب خارج السلطة والبرلمان والحكومة بالتالي ما تمارسه هو نوع من الضغط الأدبي والتذكير بضرورة الالتزام بالمسار السلمي والحضاري بالإضافة للتأكيد على الحوار السلمي والتوافق والوفاق علاوة على تذكير الحكومة ومجلس النواب بواجباتهم والتزاماتهم.

الوضع المثالي الذي نعمل من أجله أن يكون هناك دولة مؤسسات ديمقراطية نيابية مبنية على الأحزاب و للأحزاب والمجتمع المدني دور اساسي كذلك للمؤسسات الإعلامية والثقافية لأن هذه المؤسسات جميعاً تتمحور حول أفكار وبرامج واحتياجات فئوية يجعلها بديل عن التمحور السيء والتعصب على أساس جهوي أو مناطقي وقبلي.

المجموعات الضاغطة على الحكومة والرئاسي هي مجموعات قبلية ومناطقية تضغط باتجاه مصالحها الضيقة ربما على حساب المصلحة العليا للوطن كالضغط في قضية المحاصصة.

س/ البعض يقول أن اللوم اليوم يقع على الاحزاب السياسية بالدرجة الاولى بمعنى أن الخلاف الحاصل اليوم هو حزبي ؟

ج/ هذا الأمر غير دقيق ومبالغ فيه الانقسام في ليبيا ليس بين أحزاب سياسية لأنها وليدة في ليبيا ولم تترسخ بعد ولا توجد أحزاب أيدولوجية بمعنى الكلمة بحيث نستطيع أن نقول بأن الصراع في ليبيا ايدلوجي ما بين تيار يميني ويساري والإسلاميين والعلمانيين لكن الأمر ليس بهذه الصورة ربما في حكومة زيدان وجدت احزاب بالذات حزب تحالف القوة الوطنية والعدل والبناء الذين لم يتصارعوا بل تقاسموا الحكومة من خلال التنسيق فيما بينهم بالحوارات والاجتماعات.

الصراع في ليبيا ليس بين أحزاب بل أبعد من ذلك الصراع بين من يقولون أنهم انصار فبراير ومازالوا أنصار سبتمبر ولا زالوا يتمسكون بالعهد السابق وبين من يقولون أنهم الأن أنصار الكرامة ومشروع خليفة حفتر العسكري الذين يرون فيه المخرج الوحيد لمحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن في ليبيا.

الصراع بين من يرى أن المركزية كارثة على ليبيا ولا بد من رفضها ويذهبون لحد التبني والعودة للفيدرالية و بين من يصر على الفيدرالية مرفوضة والصراع بين مكونات عرقية وثقافية ترى أنها همشت على مدى 40 سنة وما زال التهميش مستمر لذلك الصراع له أبعاد ثقافية جهوية عرقية وسياسية لكنه ليس بين احزاب لأن الاحزاب في ليبيا جديدة ووليدة في 2014.

أنا أنصح كل الأجيال الجديدة المهتمة بالعمل السياسي ان يقرؤوا كتب التاريخ عن تجربة حزب المؤتمر الوطني برئاسة بشير السعداوي وجمعية عمر المختار وحزب الاستقلال وغيرها مما ظهرت في الأربعينيات.

س/ الشخصيات اليوم التي تمارس العمل الحزبي كما يقول العديد بالفعل ولادة جديدة بمعنى أنهم لم يشاركوا قبل في أي مؤسسة حزبية ؟

ج/ ولادة جديدة تعمل في ظروف صعبة جداً وثقافة لا تعرف الأحزاب ولا تنظر نظرة إيجابية للأحزاب بحيث لا زال مترسخاً في عقل الباطن أنه من تحزب خان.

س/ فيما يتعلق بالاجتماعات العسكرية التي تجري في القاهرة ومصر هي من رعت هذه الاجتماعات يبدوا أن هناك فتور ولم تخرج للآن من جديد على الإعلام ومعلومات عن توصلهم لنتيجة أم لا، هل تؤيد هذا المسار ؟

ج/ هذا المسار وصل لطريق مسدود الآن والسبب أن مصر أرادت أن تفرض أجندة محددة وشكل معين لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وأرادت أن تطرح وتفرض إتفاق لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا يتناسب مع مصالح مصر والشخصيات المحسوبة عليها وتدعم مصالحها في ليبيا بالتحديد على شخصية “خليفة حفتر “.

كان من المفروض إتفاق توحيد المؤسسة العسكرية مفصل على أساس وجود مؤسسة عسكرية وجيش وطني ليبي لا يتدخل في السياسية دوره حماية السيادة الليبية والتراب الليبي والحدود الليبية تحت قيادة سياسية مدنية تأتمر بأمرة القيادة العليا السياسية، الآن لدينا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ربما في المستقل ننتخب رئيس للدولة يكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والحكومة هي التي تسير الجيش ووزير الدفاع يمكن أن يكون شخص مدني.

من الممكن تطبيق ما ذكر أعلاه عندما نصل لدستور دائم في ليبيا، الجيش لا يقفز فوق السلطة والأشخاص الذين ينتخبهم الشعب ولا يتدخل في السياسية لأنه وإن تدخل يعني إنقلاب عسكري أي أن الجيش هو من يتحكم في الدولة ويمسكون في الدولة ويديرون السلطة بالكامل وهذه تجارب كارثية.

س/ الملتقى الوطني الجامع كيف ترى إقامته؟ و هل أنت مع هذه الفكرة ؟

ج/ ندعم هذه الفكرة بقوة و نشارك البعثة في الدفع بهذا الاتجاه بدليل مشاركتنا في بعض الاجتماعات التمهيدية و الحوارات غير الرسمية لوضع رؤى وأفكار لهذا الملتقى الجامع كان منها لقاء في تونس قبل حوالي 3 اشهر وضم 60 شخصية من كل ليبيا كان منها 10 شخصيات يحسبون انفسهم من أنصار النظام السابق كما أن الإجتماع شهد إجماع على عدم الرغبة بالعيش في الماضي بل النظر للأمام وللمستقبل للوصول لدولة دستورية ومدنية دون إقصاء أو تهميش.

س/ البعض اليوم يفضل الذهاب مباشرة لانتخابات مبكرة اليوم عندما نتحدث عن المؤتمر الوطني الجامع والانتخابات نتكلم عن مسارين مختلفين مسار موازي للآخر أم يسير الأمر في نفس السياق ؟

ج/ لا يوجد مسارين متوازيين، المؤتمر الوطني الجامع ليس مؤسسة سياسية جديدة ولا سلطة هناك من يريد لهذا المؤتمر الجامع مسح كل ما هو موجود ويخرج بحكومة وسلطة جديدة لكن هذا الأمر مرفوض لأنه قفز على الاتفاق السياسي والصخيرات والإعلان الدستوري المؤقت.

هذا المؤتمر لا يملك شرعية ليأتي بحكومة ويفرضها على الليبيين وما سيحدث هو عقد ملتقى تشاوري وحواري يمكن أن يكون ليوم أو يومين على أن يضم شرائح واسعه جداً ربما لم تكون موجودة في الصخيرات كأنصار النظام السابق و بعض التشكيلات المسلحة و المكونات الاجتماعية و العرقية و التيارات كالتيار الفيدرالي في شرق ليبيا.

س/ هناك مؤتمر آخر دعا له الاتحاد الأفريقي سيكون في إديس أبابا وتقريباً بنفس المضمون،مؤتمر المصالحة الليبية مدعوم من البعثة الأممية ؟

ج/ لا أعول كثيراً على دور الاتحاد الإفريقي لأنه جسم ضعيف جداً ولم يكن فاعل في يوم من الأيام بليبيا ولو كان جسم فاعل لتدخل في عام 2011 ووفر على الليبيين الكثير من الدماء والمعاناة من خلال إقتراح حل جذري من البداية، العملية السياسية في ليبيا تديرها البعثة من خلال البعثة والملتقى الجامع الذي تعد له البعثة سيكون لليبيين فقط داخل ليبيا والتمثيل فيه سيكون أوسع ليخرج بتوصيات مهمة من المحتمل أن يأخذها كل المجتمع الدولي ومجلس النواب والدولة ومجلس الأمن بجدية من خلال ترجمتها على أرض الواقع.

س/ أقر مؤخراً برنامج الإصلاحات الاقتصادية كيف تابعت تعاطي المؤسسات المعنية معه ؟

ج/ الإصلاحات الاقتصادية تأخرت كثيراً فقد كان من المفروض وجودها قبل سنتين وأكثر لكن تردد الأجسام الموجودة سواء الرئاسي أو مصرف ليبيا المركزي والأجهزة الأخرى الرقابية التي لها علاقة بالعملية الاقتصادية كديوان المحاسبة هو السبب لأنه بإمكانهم جميعاً إحداث توافق وتفاهم وإيراده قوية للدخول في هذه الإصلاحات لتجنب المعاناة الإقتصادية التي حدثت.

الإصلاحات لها نتائج إيجابية كبيرة كالانخفاض في الاسعار وتوفير السيولة و تقوية قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية لكن ما زال هناك بنود كبيرة جداً في حزمة الإصلاحات الاقتصادية لم تنفذ وتطبق بعد وما زال هناك تردد لذلك لا بد من أن يستمر الضغط السلمي من قبل كل شرائح الشعب الليبي على مجلس الرئاسي ومصرف ليبيا والجهات الأخرى للإسراع في تطبيق باقي حزمة الإصلاحات.

س/ كيف ترى سياسات محافظ مصرف ليبيا المركزي ؟

ج/ سيأتي يوم بعد سنوات وننظر للماضي ونشكر الصديق الكبير لأنه عندما وضع ضوابط كبيرة في عدم التصرف بالأرصدة الليبية من العملة الأجنبية ربما كانت ولا زالت الخطوة حكيمة جداً لأنه عندما يتنازل الكبير للضغوطات وينفق ما هو موجود من أرصدة من العملات الأجنبية خاصة عندما كان تصدير النفط متدني هذا كان سيفاقم من الأزمة الاقتصادية، قوة الاقتصاد والعملة الليبية تقاس بما لديك من أرصدة من النقد الأجنبي والذهب بالإضافة لحجم الصادرات.

س/ لكن وجهة نظر تطرح في الشارع أن المواطن لم يلاحظ فرق ملموس لديه، هناك أرقام في البنوك لديها المال ولكن بدون جدوى ؟

ج/ ما تم من إصلاحات اقتصادية في الأشهر الماضية إنعكس بشكل إيجابي على المواطن بالتأكيد مع إنخفاض الاسعار وإرتفاع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية وحل مشكلة السيولة في أغلب المناطق وتحسن القدرة الشرائية لكن مازال هناك تردد في تنفيذ باقي حزمة الإصلاحات الاقتصادية.

س/ تعتقد أن المحافظ مارس صلاحيات أكبر من تلك الممنوحة له ؟ على سبيل المثال عندما يجتمع مع سفير دولة ما ؟

ج/ في الأربع سنوات الماضية هناك فوضى وضعف لمؤسسات الدولة ليس فقط محافظ مصرف ليبيا المركزي من يستقبل الوزراء و السفراء بل هناك عمداء بلديات يستقبلون الوزارات والسفراء دون علم الخارجية وهذا مخالف للقوانين الليبية وللعرف الديبلوماسي والسياسي في كل العالم، هناك مؤسسات مجتمع مدني تتواصل مع سفارات أجنبية وتأخذ منها معونات ودورات تدريبية دون علم الوزارات المعنية.

س/ تم تكليفك مؤخراً كمبعوث شخصي لرئيس الحكومة فائز السراج لدول المغرب العربي؟ أعطينا تفاصيل عن هذه المهمة ؟

ج/ هي مهمة بسيطة جداً ومحدودة كما انها مؤقتة ومرتبطة بشخص السراج وجاءت لعلمه بالعلاقات الجيدة التي تربطني مع شخصيات حكومية وسياسية بالذات في الجزائر والمغرب على مستوى وزراء ورؤساء حكومة وغيرها وأنا أزور هذه الدول وألتقي بهذه الشخصيات من خلال الحوارات السياسية.

السراج رأى أنه من الجيد القيام بمهمات خاصة من الحين للأخر والذهاب لهذه الدول للقاء الشخصيات السياسية في الحكومات ونقل رسائل محددة باسم السراج شخصياً كرئيس للمجلس الرئاسي في حكومة الوفاق، المهمة هي مبعوث شخصي لرئيس حكومة الوفاق الوطني مرتبطة بشخصه فقط.

س/ نريد أن ترسل ثلاثة رسائل مختصرة لثلاث شخصيات أولها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ماذا تقول له ؟

ج/ ليس فقط للمستشار صالح فأنا لا أرغب بشخصنة المواضيع لذلك أقول لكل من يتصدر المشهد السياسي في ليبيا هي مقاومة أي ضغوطات أجنبية إقليمية ودولية والحرص على أن يكون من يحركهم هو الأجندة الوطنية البحتة والمصلحة الوطنية لأنه عندما يتجرد الأطراف المتصدرة للمشهد من الضغوطات الإقليمية العربية و الدولية و توظيف كل ما لديهم من منصب ومكانه وقدرات ومهام في اتجاه المصلحة الوطنية البحتة ومصلحة إنهاء الصراع وتوافق الليبيين والمصالحة الوطنية بين الليبيين ومراعاة مصلحة ليبيا الكبرى ستكون نتائج أعمالهم أفضل مما قدموه لغاية الآن.