ليبيا – اجتمع القائم بالاعمال بالوكالة بالسفارة الليبية – السويد محمد يوسف الزياني أمس الاثنين بالعاصمة ستوكهولم مع ميكايلا انرلينك سوان – المدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط بالمؤسسة السويدية لقطاع الصحة والشركات السويدية الرائدة في مجال الصحة العاملة اقليمياً ودولياً.

اللقاء يأتي وفقاً لخارجية الوفاق في إطار فتح قنوات التواصل بين المؤسسة والسفارة الليبية – السويد للتعرف على المستوى المتقدم للسويد في مجال الصحة و إلى الدور الرائد الذي تقوم به المؤسسة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد قامت ميكايلا سوان بتقديم شرح مفصل عن الدور الذي تقوم به المؤسسة والمهام المناطة بها من خلال المؤسسات والشركات العاملة في مجال الصحة والتي تقوم بالعمل على خلق شراكة لها محلياً وإقليمياً ودولياً كذلك الأنشطة الحالية للشركات السويدية العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط ومدى اهتمام المؤسسة بالسوق الليبي وإمكانية وضعه من أولياتها و الذي يتطلب المزيد من التعاون والتواصل بين البلدين في قطاع الصحة على المستويين العام والخاص.

كما قام القائم بالأعمال بالوكالة بمناقشة تفاصيل التحضيرات الجارية لعقد المنتدى الليبي السويدي للأعمال والذي سيكون من ضمن المشاركين فيه عدد من المسؤولين والخبراء والشركات من القطاعين العام والخاص في مجال الصحة.

وأكد رغبته على أن تكون هناك مشاركة فعالة من الجانبين لخلق فرص تعاون مشترك بين البلدين في هذا المجال الحيوي والهام.

ميكايلا سوان رحبت بعقد منتدى الأعمال بمدينة ستوكهولم والذي سيتيح الفرصة للجميع للالتقاء مباشرةً وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات التي تتميز بها السويد في مجال خدمات الصحة .

يشار إلى أن المؤسسة السويدية لقطاع الصحة هي مؤسسسة حكومية تعمل على تطوير فرص الشراكة العالمية في مجال الصحة وتمارس أعمالها تحت إشراف وزارة الصحة بحكومة السويد وبالتنسيق مع وزارة الخارجية السويدية.

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