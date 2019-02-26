ليبيا – قال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن قوات الجيش دخلت منطقة القطرون بالجنوب لتأمينها وحمايتها من الإرهابيين ، مشيراً إلى أن بها بعض الفارين من مدينة مرزق على الرغم من ذلك إلا أنها منطقة آمنة ولا توجد بها أي قوى معادية أو إرهابية.

المسماري أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أنه يتم الاستعداد الآن لدخول مدينة أم الأرانب الجنوبية وهي مدينة تضم عدداً من العناصر المسلحة التابعة للمعارضة التشادية وغيرها من العصابات الإجرامية.

وأضاف المسماري أن أهم 4 مدن ليبية في الجنوب أصبحت تحت سيطرة الجيش الوطني وهي: سبها ومرزق وأوباري وغات.

وكشف المتحدث باسم الجيش أن هناك مليشيات إرهابية من مدينة مصراتة تحاول تجميع قواتها على بعد 140 كليومتراً من شرق المدينة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي ، مشيراً إلى أن الجيش أصدر تحذيرات من أن تواجد أي تجمعات مسلحة سيتم استهدافها على الفور عبر الطيران الحربي الليبي.

وأوضح المسماري أن القيادة العامة للجيش أمامها الكثير لتوحيد المؤسسة العسكرية ويبقى القليل جداً من قادة منطقة طرابلس العسكرية الذين لم يتفقوا مع القيادة حتى الآن.

المتحدث باسم الجيش أشار إلى أن الحقول النفطية بالجنوب الفيل والشرارة لم تتوقف عن الإنتاج وأن حقل الفيل ينتج حوالي 75 ألف برميل في اليوم وحقل الشرارة سيستأنف الإنتاج قريباً ، متهماً المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها صنع الله بعرقلة استئناف إنتاج هذا الحقل.