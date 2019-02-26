تركيا – تواصل البطلة الهندية في رياضة المصارعة “غيتا فوغات”، وبطلة فيلم “دانجال” للمخرج والممثل الهندي المعروف “عامر خان”، مشاركتها في معسكر تدريبي بولاية أدرنة، شمال غربي تركيا.

وتتدرب فوغات (30عاما)، برفقة عناصر المنتخب التركي للمصارعة، في مركز التحضير الأولمبي بالولاية، منذ 10 أيام، استعدادا للمشاركة في مسابقات دولية.

وكانت فوغات قد لعبت دور البطولة في فيلم دانجال الشهير، الذي لقي صدىً واسعا في العالم.

ويتمحور الفيلم حول مصارع هندي يحلم بالفوز بميدالية ذهبية من أجل بلده، ثم يفشل في تحقيق ذلك، فيلتحق بالوظيفة العمومية، ويعكف على تدريب طفلته حتى تحقق ما عجز عنه.

وفي حديثها للأناضول، قالت فوغات، لاعبة المنتخب الهندي للمصارعة، إنها ترغب في أن تُتوج بالميدالية الذهبية خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020.

وأضافت أن تلقيها تدريبات برفقة المنتخب التركي للمصارعة سيساعدها كثيرا في التحضير للمشاركة في المسابقات الدولية.

وأعربت عن سعادتها بالترحيب الذي لاقته في تركيا، وبإمكانات التدريب الجيدة المتوفرة.

الأناضول