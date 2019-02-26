ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الاثنين وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية أبوبكر المنصوري عقب تسلم مهام الوزارة.

المنصوري قدم بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق خطة العمل التي سيشتغل عليها رفقة المسؤولين والخبراء في الوزارة بهدف النهوض بها حتى تتعافى لتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار المنصوري إلى أن الهدف من الخطة الاهتمام بالصحة الحيوانية وتحسين السلالات وتوجيه الفلاحين والمربين عن طريق إدارة الإرشاد الزراعي.

وأكد المنصوري بأن الخطة ستشمل عديد الملفات التي تحتاج إلى جهود مضنية لتنفيذها على أرض الواقع وبتكاتف العاملين في القطاع بمختلف تخصصاتهم من أجل النهوض به حتى يتعافى.

وزير الزراعة والثروة الحيوانية أوضح بأن الوزارة ستعمل على تفعيل الاتفاقيات السابقة في مجال الثروة البحرية باعتبارها إحدى روافد الاقتصاد الوطني في حال تم استثمارها الاستثمار الأمثل،مشدداً على أن يكون هنالك دور كبير للقطاع الخاص المحلي قبل الأجنبي في الاستثمار نظرًا لخبرته في هذا المجال.