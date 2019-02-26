فيينا – ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، وسط توقعات بتمسك السعودية وبقية أعضاء “أوبك” بتخفيضاتهم للإنتاج، على الرغم من تجدد ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنظمة.

وفي الساعة 11:39 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام القياس العالمي “برنت” بواقع 24 سنتا إلى 65 دولارا للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” سبعة سنتات إلى 55.54 دولار للبرميل.

وجاء ذلك بعدما تراجعت أسعار الخام الاثنين بنحو ملحوظ، حيث خسر “برنت” 3.5%، بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة “أوبك” إلى تخفيف جهودها لتعزيز سوق النفط. وقال ترامب إن الأسعار “ترتفع أكثر مما ينبغي”.

وذكرت وكالة “رويترز” أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تكبح موجة صعود الأسعار، حيث من المتوقع أن تظهر التقارير الأسبوعية ارتفاعها بواقع 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 20% منذ بداية العام، حين بدأت منظمة “أوبك” ومنتجون آخرون بقيادة روسيا خفض الإنتاج بهدف امتصاص تخمة المعروض من الأسواق.

وقال أوليفر جاكوب محلل النفط لدى “بتروماتريكس” للاستشارات، إنه من المرجح أن تلتزم السعودية وبقية أعضاء “أوبك” الحذر بشأن تخفيف خطتهم لخفض الإمدادات، بعد ارتفاع الإنتاج في النصف الثاني من العام الماضي قبل العقوبات الأمريكية على إيران، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار.

المصدر: “رويترز”