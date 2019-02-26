ليبيا – قام وزير الداخلية المفوض فتحي باشاآغا أمس الاثنين بزيارة لمطار طرابلس العالمي برفقة وزير المواصلات ميلاد معتوق وسفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا وعدد من ضباط بالوزارة.

الزيارة جاءت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة للوقوف على آخر الإنجازات وأعمال الصيانة التي تشرف عليها الشركة المكلفة بصيانة مشروع إنشاء محطة ركاب جديدة في المطار.

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وأكد باشاغا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد داخل المطار بأن هذه الزيارة تأتي في إطار الوقوف على استئناف العمل لصيانة المطار التي توقفت خلال المدة الماضية نتيجة للأحداث التي شهدتها ضواحي العاصمة طرابلس.

وشدد على أن صيانة مطار طرابلس لن تكون الأخيرة وسوف تتبعها صيانة لجميع المطارات والمنافذ بالدولة، مشيراً إلى أهمية الاهتمام بهذه المرافق باعتبارها شرايين الدولة.



يذكر أن وزارة الداخلية قد كلفت مديرية أمن المطار طرابلس العالمي والأجهزة الأمنية التابعة لها بحماية وتأمين المطار ووضع الخطة الأمنية الكفيلة لتأمينه.