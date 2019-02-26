ليبيا – قال رئيس مصلحة الاحوال المدنية محمد بالتمر إن المصلحة منحت محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مهلة مدتها 5 أشهر لتصحيح تصريحاته المتعلقة بإتهاماته بوجود تزوير لا يعلم بدايته في الأحوال المدنية مما أدى لوقف منح أرباب الأسر لحين إستكشاف ومراجعة البيانات.

بالتمر أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “150 دقيقة” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه بعد تمسك الكبير برأيه إضطرت المصلحة إصدار بيان يوضح عدم وجود تعاون وتواصل فيما يخص مراجعة بيانات الأحوال المدنية لذلك طلب من الكبير في أكثر من مراسلة رسمية عقد إجتماع لمحاولة كشف الأخطاء ومعالجتها بطريقة المسؤولين بالدولة وليس بطريقة الإعلانات الصحفية والمكاتبات.

ولفت إلى أنهم أبدوا بعض التحفظات على وجود خلل في منظومة أرباب الأسر وليس بمنظومة الأحوال المدنية، معتبراً أنه من الممكن حدوث تكرار في التوزيع أو غير ذلك وتجنب هذه الامور يتم من خلال التقييم وعقد الإجتماعات بين مصلحة الأحوال المدنية والمصرف المركزي.

وجدد ضرورة عقد لقاءات بين المصلحة والمصرف المركزي على أن تكون تحت إشراف ديوان المحاسبة لمعالجة المشكلة الحالية وحتى لا تقع آثارها على عاتق المواطن.

كما إستطرد حديثه قائلاً:”حديث المحافظ بأنه وزع منحة أرباب الاسر على مليون شخص فهل قد يكون هذا العدد غير عدد المواطنين بل يكون عدد المنحة التي وزعها أي أن المواطن الواحد يمكن أن يكون تحصل على 10-20 منح نحن مرتبطين معه و لا نراقب آلية الصرف هذا ما تحفظنا عليه، هل تم توزيع 7 مليون منحة لأرباب الاسر طبقاً لرقم القيود التي اعطيناه له وهل وزعت على كل الليبيين أم لبعض المواطنين وتكررت فيها التوزيع بالفعل نحتاج لوجود لجنة مشتركة تعالج الخطأ إن كان الخلل لدينا”.

وإعتبر أن المشكلة الحالية يكمن حلها بالجلوس مع مصرف ليبيا المركزي برعاية وزير الداخلية وديوان المحاسبة لمحاولة وضع آلية للعمل ومعالجة الخلل الحاصل.