ليبيا – عقد اليوم الثلاثاء في مجمع ذات العماد بطرابلس الإجتماع الثاني لمدراء الفروع بمصلحة الأحوال المدنية على مستوي ليبيا بحضور رئيس المصلحة محمد بالتمر ومدراء الفروع بالمصلحة وعدد من منتسبي مصلحة الأحوال المدنية.

الإجتماع عرض بحسب بالمكتب الإعلامي لوزارة داخلية الوفاق أخر المستجدات عن عمل المصلحة وما تم إنجازه من قبلها خلال السنوات الماضية إلى جانب التعريف بالدور الهام للمصلحة الأحوال المدنية والإعلان عن انطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية.

وفي ختام الاجتماع تم تكريم عدد من المهندسين ومنتسبي المصلحة على الجهود التي يبذلونها من أجل الرقي بالعمل داخل المصلحة.