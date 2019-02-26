ليبيا – آمرت محكمة ويستمينستر اللندنية بتسليم فرنسا رجل الأعمال الكسندر جوهري أحد الأطراف الرئيسيين في التحقيق الفرنسي حول التمويل الليبي المفترض لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في 2007. القاضي قال بحسب وكالة “فرنس برس” اليوم الثلاثاء “آمر بتسليم جوهري إلى فرنسا”،مشيراً إلى أنه أمام جوهري سبعة أيام لاستئناف القرار قبل تنفيذ حكم التسليم وأعلن جوهري على الفور أنه سيطلب ذلك.

ولفتت الوكالة إلى أن جوهري الذي يبلغ 60 عاماً استدعاه القضاء الفرنسي مرات عدة أوقف في يناير عام 2018 في مطار هيثرو اللندني قادما من جنيف بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت عن القضاء الفرنسي خصوصا بتهمتي اختلاس أموال عامةوفساد.

هذا وقد ظهر اسم هذا الوسيط خصوصا خلال عملية مشبوهة لبيع فيلا في موجان في الكوت داوزر في 2009 إلى صندوق ليبي يديره مسؤول في نظام معمر القذافي السابق ويشتبه بأن جوهري القريب من شبكات اليمين ومن الأمين العام السابق لقصر الاليزيه كلود غيان وعلى الرغم من استخدامه أسماء عدة المالك الحقيقي للفيلا وبأنه باعها بثمن مضخم مما سمح على ما يبدو بإخفاء دفعات سرية.