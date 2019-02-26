ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء عن تمكن فنيي ومهندسي محطة الزاوية المزدوجة من تشغيل الوحدة البخارية الثالثة.

الشركة العامة للكهرباء أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن المحطة ستدخل على الشبكة الكهربائية مساء اليوم تدريجياً حتى تصل كامل قدرتها الإنتاجية 130 ميجاوات.

وأكدت على أن العمل جاري على تنظيف مداخل الوحدات البخارية المتوقفة تمهيداً لتشغيلها ودخولها على الشبكة الكهربائية.

يشار إلى أن شركة الكهرباء قد أعلنت يوم الاحد الماضي خروج الوحدات البخارية الأولى والثانية والثالثة بمحطة الزاوية المزدوجة وفقد 400 ميجاوات من القدرات الإنتاجية بالمحطة بسبب سوء الأحوال الجوية.